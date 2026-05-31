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影／騎士半年發生車禍數十起 竟是刻意製造擦撞再索討和解金遭羈押

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

30歲侯姓男子涉嫌利用民眾駕駛汽機車有違規或在天雨路滑視線不良時，伺機騎車擦撞，半年來製造數十起假車禍，再向對方索討幾千到數萬元的和解金；不少民眾因有違規，為免夜長夢多付錢了事，警方察覺有異，將侯逮捕到案，檢方前天依詐欺罪向法院聲請羈押獲准。

台南市警第一分局交通分隊長楊政霖說明，今年4月間交通分隊整理交通事故資料，察覺侯姓男子竟在半年內，頻繁在市區不特定道路如東區崇德路、勝利路等處發生數十起交通事故，顯有異常；經陸續通知車禍對造車主前來說明，查出侯竟是以發生事故為由，向民眾索討車禍和解金。

警方報請台南地檢察署至股檢察官指揮偵辦，追查發現侯利用車輛的視覺死角，或趁對方有小違規時，當場伺機擦撞製造假車禍；經報警後，再向對方索討車輛維修、工作補償金、精神賠償等和解費用，開口落在數千到數萬元不等，若對方願意支付就簽字和解。

不少民眾因違規轉彎、停等紅燈越線、未打方向燈、未禮讓直行車時，被侯逮到機會製造擦撞，擔心本身有違規，將來若上法院夜長夢多，恐官司不利，乾脆付錢了事；警方調查，一名女騎士在下雨天正常騎車直行，侯從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。

警方調閱案發相關畫面、照片後，認定侯製造假車禍詐財，且食髓知味，循線將侯逮捕到案；侯否認犯行，辯稱頻繁發生車禍只是因為運氣不好，不是故意製造車禍，檢察官以侯涉犯詐欺取財罪，疑有共犯及再犯、逃亡之虞，前天向台南地方法院聲請羈押獲准。

分局呼籲，民眾發生交通事故務必通報警方前往處理，切勿因急於和解、花錢消災誤入詐騙陷阱，應透過正規報案程序與肇責鑑定，以保障雙方權益。

侯姓男子涉嫌利用民眾駕駛汽機車有違規或在天雨路滑視線不良時，伺機騎車擦撞，半年來製造數十起假車禍，再向對方索討幾千到數萬元的和解金。記者袁志豪／翻攝
侯姓男子涉嫌利用民眾駕駛汽機車有違規或在天雨路滑視線不良時，伺機騎車擦撞，半年來製造數十起假車禍，再向對方索討幾千到數萬元的和解金。記者袁志豪／翻攝

一名女騎士下雨天在崇德路正常騎車直行，侯從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。記者袁志豪／翻攝
一名女騎士下雨天在崇德路正常騎車直行，侯從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。記者袁志豪／翻攝

一名女騎士下雨天在崇德路正常騎車直行，侯從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。記者袁志豪／翻攝
一名女騎士下雨天在崇德路正常騎車直行，侯從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。記者袁志豪／翻攝

一名女騎士下雨天在崇德路正常騎車直行，侯姓男子（紅圈）從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。記者袁志豪／翻攝
一名女騎士下雨天在崇德路正常騎車直行，侯姓男子（紅圈）從後方騎車追上便佯裝擦撞側倒，隨即向女騎士表示可以談和解。記者袁志豪／翻攝

侯姓男子涉嫌利用民眾駕駛汽機車有違規或在天雨路滑視線不良時，伺機騎車擦撞，半年來製造數十起假車禍，再向對方索討幾千到數萬元的和解金。記者袁志豪／翻攝
侯姓男子涉嫌利用民眾駕駛汽機車有違規或在天雨路滑視線不良時，伺機騎車擦撞，半年來製造數十起假車禍，再向對方索討幾千到數萬元的和解金。記者袁志豪／翻攝

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