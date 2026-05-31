台中5月大女嬰腦重創「開顱5次」...父母控保母有責 檢方竟不起訴確定

台中市一名5月大女嬰前年在張姓保母照料期間，疑從40公分高的沙發摔落，受有腦出血等重大腦傷，迄今進行5次開顱手術，家長向媒體控訴，此案保母涉有疏失，但檢方卻偵結不起訴，向台中高分檢提出再議，也遭駁回確定，因此訴諸媒體，未來將自訴討公道。

不起訴書指出，張姓保母（52歲）是領有證照的合格保母，前年7月5日上午7時許，5月大的女嬰被送到張女住處托育，但托育期間，女嬰疑從40公分高的沙發摔落，受有右側急性及左側慢性硬膜下出血等重大腦傷，女嬰父母對保母提出過失致重傷害的告訴。

張女向檢方供稱，女嬰當日異常哭鬧、無法安撫，所以將女嬰暫置於高約40公分的沙發上，未料女嬰翻身，即不慎摔落至鋪有深灰色軟墊的地面，張女發現女嬰神情有異，隨即聯繫女嬰母親，由女嬰祖母緊急送往童綜合醫院急救，女嬰受有嚴重硬膜下出血、腦腫、水腦及中線偏移等重傷害。

檢方委由醫師鑑定，發現女嬰左側大腦的「慢性」硬膜下出血，推估是案發前10至14天內所造成，因女嬰當日僅交由張女托育約2小時即發生意外，認為無法排除曾遭張姓保母以外的第三人不當對待之可能。

此外，醫學文獻顯示，嬰兒從150公分以下低處跌落，造成嚴重腦傷之機率不到百萬分之一，醫師也作證，若從40公分高處跌落至軟墊上，極難引發如此嚴重的腦部創傷。

檢方有安排張女測謊，張女在「有無讓女嬰從高處掉落」呈現不實反應，但因測謊儀器依法不得作為認定有罪之唯一證據，加上張女在案發後隨即聯繫家屬，無延誤就醫之舉，因此處分不起訴。

但家長對檢方不起訴的結果不服，再向台中高分檢提出再議，台中高分檢審查後認定，家屬指稱女嬰臉上的瘀傷，可能是急救送醫過程碰撞導致，無法證明為毆打傷痕。

台中高分檢經綜合卷內事證判斷，家屬說詞不足以推翻腦部舊傷早已存在的事實，因查無積極證據，證明張姓保母具備故意或過失致重傷的犯行，依法駁回再議，維持不起訴處分確定。

女嬰家長不滿意台中地檢署、台中高分檢的偵結結果，向「ETtoday新聞雲」爆料，認為女兒迄今已進行五次開顱手術，耗費百萬元，被診斷為中度身心障礙、頭顱迄今凹陷，家屬在照料女兒及工作之間，心力交瘁，還要面對檢方不起訴的結果，認為此案疑點重重，將提出自訴，為女兒討公道。