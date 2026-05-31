台中德州撲克賭場爆詐賭65萬...賭客揪眾砸場逼簽千萬本票 二審獲減刑

台中市一間德州撲克賭場在2022年7月間發生暴力討債事件，孫姓與林姓賭客因狂輸65萬元，懷疑遭賭場彭姓負責人等設局詐賭，竟教唆蕭姓男子等十多人持球棒砸場、痛毆賭場人員，逼簽高達1200萬本票，還洗劫金項鍊，二審近日審結，考量孫等人已與被害人以70萬元達成和解，改判孫、蕭各10月徒刑，緩刑3年，全案確定。

判決指出，孫姓、林姓賭客在2022年7月1日深夜，在台中市西屯區一家德州撲克賭場賭博，兩人輸掉65萬元，二人懷疑賭場作弊，孫男隨即聯絡蕭姓男子等人到場。

蕭男等十餘人帶球棒進入賭場，經「驗牌」認定彭姓負責人涉詐賭後，便持棒痛毆彭男等人，致彭男等人多處挫傷。

在暴力脅迫下，賭場方被迫交出現金、網銀轉帳數十萬，但蕭男等人認為不足彌補損失，進一步逼迫四名被害人各簽下面額300萬、總計1200萬元的本票，更強行拔走被害人的金項鍊。一審台中地院依恐嚇取財罪，判處孫、蕭等人1年2月不等徒刑。

全案上訴台中高分院後，二審審認，孫男等人起因於不滿遭詐賭而一時激憤犯案，與預謀強盜之惡性有別，加上孫男等人已與4名被害人達成70萬元和解，被害人也請求法院，從輕量刑並給予緩刑。

二審審理後，改判孫姓、蕭姓賭客10月徒刑，可易科，緩刑3年、公益捐18萬元，提供160小時義務勞務，接受法治教育3場，其餘吳姓男子等涉案人，也獲減刑或緩刑。