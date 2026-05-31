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農會理事長選舉布局1票2千 南州地區農會賄選案兩人判緩刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

去年適逢全國農會改選，屏東縣南州地區農會爆發賄選案，會員代表候選人周男為參選農會理事長布局，讓同派系會員代表候選人曾男當選會員代表，周交付10萬元給曾男，囑咐曾男以一張2000元代價支持曾，遭檢警查獲，屏東地院審理後，兩人違反農會法，分別判處有期徒刑8月、5月，可易科罰金，緩刑3年、2年。可上訴。

農會選舉兩階段，第一階段農會代表、小組長，第二階段是農會理監事選舉。2025年農會選舉改選，屏東縣南州地區農會、長治鄉農會都爆發賄選。最後兩區農會在理監事選舉時，當權派與挑戰派都是4比4，最後一席同票，抽籤定奪，最後都由挑戰派抽到。

判決指出，南州地區農會會員周男、曾男登記參選2025年2舉辦的會員代表選舉，周男為讓同派系的會員代表候選人能順利當選，以利自己能當選理事長，2024年11月某天，前往同派曾男家中，交付10萬元給曾，囑咐曾男自行尋找該選舉有選舉權的人，以一張2000元代價支持曾男。

判決指出，曾男在2025年1月月前往有選舉權人的家中，現金2000元放在桌上後，告知要投票給自己；另外交2000元給另名農民會員，約定要投票給他。兩人賄款已繳回；周男為讓另名同派系阮女能當選會員代表，拿著1千元交付給另名有選舉權的蔡女，遭蔡女拒絕。

檢警調獲報後，改選前夕2025年2月13日早上7時許，持法院搜索票搜索周男、曾男家中，並在周男家中查扣會員代表候選人名冊16張。曾男的豬寮查扣行賄剩下的9萬元，另在曾男家中查扣到新埤鄉打鐵村、新埤鄉村的選舉人名冊，檢警調傳喚名冊人員到案說明。

判決指出，檢方偵辦時，周男否認行賄，辯稱沒拿錢給曾男，他是登記候選人才認識曾男的，先前不認識。檢方查出周男的太太在選舉前夕，臨櫃陸續提款共155萬元，周男辯稱用來種植蓮霧相關費用，但周男又提不出相關單據佐證，認為是臨時卸責之詞。

法官審理認為，周男在偵查中矯飾辯詞，法院審理時才坦承犯行。曾男在偵查中就坦承犯行，繳回行賄剩餘款項，犯罪後態度尚佳。兩人違反農會法交付財物、行求財物罪，周男應執行有期徒刑8月，可易科罰金，緩刑3年，向公庫支付5萬元；曾男則判處有其徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年向公庫支付10萬元。可上訴。

去年全國農會改選，屏東縣南州地區農會改選爆發賄選一張票兩千元。圖／取自Google地圖
去年全國農會改選，屏東縣南州地區農會改選爆發賄選一張票兩千元。圖／取自Google地圖

賄選 農會 布局

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