台中男非法經營兩岸地下匯兌 經手2691萬賺1％ 二審判4年

台中市黃姓男子從2014年至2021年，從事台灣、中國大陸的地下匯兌業務，經手金額達2691萬餘元，從中賺取百分之一的匯差，一審依非法辦理國內外匯兌業務罪，判6年，黃男上訴後，台中高分院近日審結，仍認定黃男違反銀行法，但刑度略減，改判4年，仍可上訴。

判決指出，黃男明知非銀行不得經營匯兌業務，卻自2014年至2021年3月15日，利用自己及父母的帳戶從事兩岸資金清算。當客戶有換匯需求時，由客戶將新台幣匯入其台灣帳戶，黃男再透過支付寶或微信支付將人民幣轉給客戶；若需兌換新臺幣，則由客戶將人民幣匯入黃男帳號，他再於台灣匯款或交付現金。

黃男長期替代購、網購及有資金需求的客戶進行異地資金移轉，非法辦理匯兌達2691萬8525元，從中賺取約百分之一的匯差，獲利26萬9185元，案經警方長期蒐證移送，檢方依違反銀行法起訴。

一審審認，黃男為圖匯差利益，無視政府管制禁令，長期非法辦理匯兌，嚴重影響國內金融秩序，且客戶眾多情節非輕。

一審考量，黃男犯後否認犯行、態度難認良好，審酌其智識程度與經濟狀況，依非法辦理國內外匯兌業務罪，判刑6年。

一審判決後，黃男不服提起上訴，他辯稱自己僅是幫人代購代付，或因買賣洋酒需要資金流轉，並未主動聯繫客戶從事地下匯兌，沒有非法匯兌的主觀犯意，主張不構成銀行法之匯兌要件，請求撤銷改判。

二審近日審結，仍認定黃男構成非法辦理國內外匯兌業務罪，但刑度略減為4年，犯罪所得沒收，仍可上訴。