彰化男燒雜草延燒鄰地辯不在場 法官勘驗監視器找證據 判拘役30日確定

彰化縣沈姓男子在前年底在自家土地燃燒雜草與廢木材，但未確實撲滅餘火即外出，導致火勢延燒鄰地，燒燬他人貨櫃及建材，鄰居監視器全拍下，一審依失火燒燬物品罪，判拘役30天。沈男否認犯行上訴，二審勘驗勘驗監視器畫面，確認沈男出門前確有燃燒行為，駁回上訴，全案確定。

判決指出，沈姓男子在2024年10月22日中午12時許，在自家土地西南側燃燒雜草、木頭廢棄物，同日下午1時30分許，沈男未將餘火撲滅即離家前往溪湖鎮辦事。

因當日風勢頗大，殘餘火星吹向廢木材引發火勢，同日下午4時許，擴大延燒至盧姓鄰居租用的土地。火勢導致盧男放置於該處的烤漆浪板、白鐵子母門及貨櫃等物品，遭到燒燬或變形不堪使用，致生公共危險。

經鄰居報案，消防人員獲報前往灌救撲滅，案經彰化地檢署偵查後，依失火燒燬住宅、建築物等以外之物致生公共危險罪起訴。

一審審認，沈男疏未注意將餘火完全熄滅，造成他人財產損失，過失情節非輕，考量沈男犯後否認犯行且迄未賠償，但審酌其無刑事紀錄、素行良好，並兼衡其大學畢業、目前靠退休金生活等狀況，判處拘役30日，得易科罰金。

沈男否認犯行提起上訴，他主張案發當天未燒雜草，辯稱疑為鄰居亂丟菸蒂引發火災，還提出銀行水單與發票，強調起火當時自己在溪湖鎮辦事不在場，要求撤銷原判決。

二審勘驗鄰居監視器畫面，發現案發當日中午12時至下午1時13分之間，沈男土地持續有白煙飄向鄰地，足證其出門前確有燃燒雜草枯支的行為。

二審認定，沈男的不在場證明與監視器畫面顯示的燃燒事實不衝突，其辯詞不足採信，原審量刑無不當，判決駁回上訴，維持拘役30日，可易科3萬元，全案確定。

彰化縣沈姓男子前年底在自家土地燒雜草，未確實撲滅，二審法官勘驗鄰居監視器，畫面拍下出現火舌到燃燒的狀況，認定沈男違法，判拘役30天確定。記者陳宏睿／翻攝