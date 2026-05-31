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國中校園衝突成法庭大戰 女教師將學生家長校方全告上法院索賠百萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地方法院日前針對一起罕見的校園師生衝突民事訴訟做出判決。嘉義市某國中一名女國文教師因不滿手機遭劃破、課堂秩序遭干擾，以及後續校方進行的霸凌調查與記過處分，罕見地將班上男學生、學生父母、代理導師及學校全告上法院，分別求償50萬元。不過，法官審理後認為，教師提出的各項控訴均缺乏明確證據或相當因果關係，最終判決女教師敗訴，駁回全部賠償請求。可上訴。

據判決書，事件源於2024年4月間，陳姓女教師放置於講桌上的手機螢幕保護貼遭利刃劃破。女教師考量檢警入校恐造成恐慌，便在課堂上發放匿名問卷調查嫌疑人，並根據學生推測的答案，認定是常有奇言異行的王姓男學生所為。男學生的母親得知後，不滿孩子被責令處罰，隔日經導師同意進入教室準備旁聽，卻在第一節課與剛進教室的女教師發生激烈口角衝突，隨後男學生家長向嘉義市政府陳情女教師疑似涉及校園霸凌。

學校隨後啟動校事會議與霸凌調查，考核會決議給予女教師記過1次處分。女教師雖然在後續的行政申訴中，因學校召開會議的家長代表資格不符等程序瑕疵，嘉義市政府撤銷原處分，但學校在補正程序後，仍維持記過處分。女教師認為，學生捏造霸凌、家長闖入教室錄影、學校接連記過構成職場霸凌，且代理導師查證不實撤銷她對學生提報的記過單，導致她名譽受損，甚至被迫自主申請留職停薪，因而提出民事訴訟要求三方連帶及個別賠償。

法官在判決書中逐一駁回女教師的主張。在手機毀損部分，法官指出學生在問卷中的回覆均為「推測」或「聽聞」，無人親眼目睹，不能作為定罪依據。學生對外發表的負面言論，屬於師生衝突下的一時衝動發洩，未達惡意詆毀程度。家長進教室觀課則是經導師同意，主觀上無侵害名譽之惡意。至於學校與代理導師部分，法官認定學校的調查與懲處是依法行使職權、維護受教權，縱使程序有瑕疵也不代表校方具構陷惡意，且留職停薪是女教師自主申請，與學校決議無關。全案仍可上訴。

嘉義某國中女教師罕見大動作司法反擊，控告學校親師生名譽侵權法官認查無實據。圖／本報資料照片
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校園 教師 嘉義

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