快訊

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

海鮮自助餐最怕不是不新鮮！醫提醒看到這情況最好立刻離開

聽新聞
0:00 / 0:00

祖產繼承卡關！伯公養女有無繼承權？法官翻百年前收養紀錄解答

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹蔡姓家族辦理祖產繼承時，意外卡在近百年前的收養紀錄。蔡家第三代蔡男為了證明已故伯公與養女蔡女早已解除收養關係，向法院提起確認收養關係不存在之訴。新竹地院審理後認定，蔡女在日據時期結婚前已與養父協議終止收養，判決兩人間收養關係不存在。

判決書指出，蔡男是蔡家第三代子孫，為辦理祖父遺產繼承登記時，遭地政機關要求補正資料，釐清已故伯公與養女蔡女間的收養關係是否仍存在。由於相關當事人均已過世，戶政機關也表示無法僅憑戶籍資料認定，建議循司法途徑解決，蔡男因此提起訴訟。

法院調查，蔡黃美（化名）原名黃美，1929年被蔡男伯公收養後改姓蔡，成為養女，1944年再與蔡家親族成員結婚。

蔡男主張，當年社會觀念，同姓婚配較受忌諱，因此蔡黃美與伯公在結婚前協議終止收養關係。雖然沒有辦理戶籍變更，但依日據時期台灣習慣，終止收養只需雙方合意即可，不以戶籍登記為必要條件。

法官審理時發現，蔡黃美於1946年台灣光復後首次設立戶籍時，已恢復本姓並冠夫姓登記，父母欄填寫生父母，而非養父。此後直到2021年過世為止，戶籍資料均維持相同記載。

此外，蔡黃美女兒也向法院陳述，曾聽長輩提過母親因結婚而回歸生家，因此國民政府辦理戶口登記時，父母欄才直接登記生父母姓名。

法官認為，從日據時期及光復後戶籍資料變化可看出，蔡黃美結婚後已回復本家姓氏，且依當時法律與習慣，收養關係終止不以戶籍登記為成立要件。綜合相關證據，足認蔡黃美與蔡家伯公早已協議終止收養關係，因此判決確認兩人間收養關係不存在，讓蔡家後代得以據此辦理後續繼承程序。

新竹蔡姓家族辦理祖產繼承時，意外卡在近百年前的收養紀錄。示意圖／報系資料照片
新竹蔡姓家族辦理祖產繼承時，意外卡在近百年前的收養紀錄。示意圖／報系資料照片

收養 結婚

延伸閱讀

綠帽戴22年怒追家產！離婚才知兩子非親生 次子生父是堂哥

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

父女戀翻臉？6旬人夫出軌妙齡小三喊「獲妻許可」 5年轉帳2.2億正宮提告追討

遺產留銀行比房產更難處理？專家揭「一夕凍結」盲點：只要有一人擺爛就卡死

相關新聞

女籃前教練體罰球員臭襪塞嘴…南英商工辯稱父母同意 仍判要連帶賠償

台南市私立南英高級商工職業學校前籃球隊教練劉秀媓對未成年女籃球員不當體罰，除了罰跪、罰站不准入睡，還把襪子塞入女生嘴裡，恫嚇「給我塞好，吐出來就死定了」，二審依成年人對少年犯強制罪判刑4月，民事部分，法院再判校方要連帶賠償49萬5千元。可上訴。

祖產繼承卡關！伯公養女有無繼承權？法官翻百年前收養紀錄解答

新竹蔡姓家族辦理祖產繼承時，意外卡在近百年前的收養紀錄。蔡家第三代蔡男為了證明已故伯公與養女蔡女早已解除收養關係，向法院提起確認收養關係不存在之訴。新竹地院審理後認定，蔡女在日據時期結婚前已與養父協議終止收養，判決兩人間收養關係不存在。

國中校園衝突成法庭大戰 女教師將學生家長校方全告上法院索賠百萬

嘉義地方法院日前針對一起罕見的校園師生衝突民事訴訟做出判決。嘉義市某國中一名女國文教師因不滿手機遭劃破、課堂秩序遭干擾，以及後續校方進行的霸凌調查與記過處分，罕見地將班上男學生、學生父母、代理導師及學校全告上法院，分別求償50萬元。不過，法官審理後認為，教師提出的各項控訴均缺乏明確證據或相當因果關係，最終判決女教師敗訴，駁回全部賠償請求。可上訴。

他飲酒後清晨開車...停紅燈遭追撞有人受傷挨罰吊照4年 法院撤銷處分

林姓男子飲用高粱酒後，隔天清晨就開車上路，在停等紅燈時遭後車追撞，後車駕駛受傷；林酒測值超標，警方依酒駕肇事致人受傷舉發，交通局裁罰吊扣駕照4年，他提告喊冤自己完全靜止不動，是後車沒有煞車撞上來，酒駕並非肇事原因，法院判決撤銷處分。可上訴。

拉扯急診護理師阻檢傷 男辯癲癇發作遭打臉法院判處有期徒刑3月

屏東縣張姓男子受傷到寶建醫院急診室就醫，護理師在檢傷時，竟然徒手抓扯護理師的右手，干擾醫療作業，張男辯稱，當時因為癲癇發作失去意識，不知道有揮手舉止。但法院勘驗監視器畫面，認定張男意識清楚，依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

妻當友達內鬼 夫低買高賣撈近3千萬

友達光電洪姓女採購員工涉當內鬼，透過蕭姓丈夫掌控的電子公司，低價購入友達所需的零件、物料，再以高價轉售回東家賺差價。新竹地檢署認定夫妻倆損害友達利益，交易高達一億六千萬餘元，不法利益二千八百九十八萬元，依證券交易法非常規交易、刑法背信等罪起訴兩人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。