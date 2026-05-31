祖產繼承卡關！伯公養女有無繼承權？法官翻百年前收養紀錄解答

新竹蔡姓家族辦理祖產繼承時，意外卡在近百年前的收養紀錄。蔡家第三代蔡男為了證明已故伯公與養女蔡女早已解除收養關係，向法院提起確認收養關係不存在之訴。新竹地院審理後認定，蔡女在日據時期結婚前已與養父協議終止收養，判決兩人間收養關係不存在。

判決書指出，蔡男是蔡家第三代子孫，為辦理祖父遺產繼承登記時，遭地政機關要求補正資料，釐清已故伯公與養女蔡女間的收養關係是否仍存在。由於相關當事人均已過世，戶政機關也表示無法僅憑戶籍資料認定，建議循司法途徑解決，蔡男因此提起訴訟。

法院調查，蔡黃美（化名）原名黃美，1929年被蔡男伯公收養後改姓蔡，成為養女，1944年再與蔡家親族成員結婚。

蔡男主張，當年社會觀念，同姓婚配較受忌諱，因此蔡黃美與伯公在結婚前協議終止收養關係。雖然沒有辦理戶籍變更，但依日據時期台灣習慣，終止收養只需雙方合意即可，不以戶籍登記為必要條件。

法官審理時發現，蔡黃美於1946年台灣光復後首次設立戶籍時，已恢復本姓並冠夫姓登記，父母欄填寫生父母，而非養父。此後直到2021年過世為止，戶籍資料均維持相同記載。

此外，蔡黃美女兒也向法院陳述，曾聽長輩提過母親因結婚而回歸生家，因此國民政府辦理戶口登記時，父母欄才直接登記生父母姓名。

法官認為，從日據時期及光復後戶籍資料變化可看出，蔡黃美結婚後已回復本家姓氏，且依當時法律與習慣，收養關係終止不以戶籍登記為成立要件。綜合相關證據，足認蔡黃美與蔡家伯公早已協議終止收養關係，因此判決確認兩人間收養關係不存在，讓蔡家後代得以據此辦理後續繼承程序。