拉扯急診護理師阻檢傷 男辯癲癇發作遭打臉法院判處有期徒刑3月

屏東縣張姓男子受傷到寶建醫院急診室就醫，護理師在檢傷時，竟然徒手抓扯護理師的右手，干擾醫療作業，張男辯稱，當時因為癲癇發作失去意識，不知道有揮手舉止。但法院勘驗監視器畫面，認定張男意識清楚，依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，張姓男子2024年8月2日上午7時到寶建醫院急診室就醫，護理師檢傷及處理傷口期間，張男突然伸手抓扯護理師右手，妨害護理師執行醫療業務。護理師提告報警。

法官審理時，張男辯稱，案發時他僅有揮手，且沒有拉扯護理師，當下因癲癇發作失去意識，不清知道自己有揮手舉止。

法官勘驗急診室監視器發現，張男坐在旋轉椅上，背對護理師，以台語詢問「你要如何稱呼」，隨即坐在椅上連同椅子向後轉向護理師，以台語問，「我現在問你要如何稱呼啦」，旋即伸手抓扯護理師右手，整個過程言語、舉動流暢，身體未出現癲癇發作常見的痙攣情形。

判決指出，張男在警詢及偵查期間曾坦承知道護理師正在處理他的傷口，也承認拉扯對方行為，認定案發時意識清醒，具備判斷及控制能力，辯稱癲癇發作而失去意識的說法不足採信。

法院審酌，張男妨害第一線醫事人員執行醫療業務，行為不當；雖曾與被害護理師和解，但審理時卻改口否認，且過去另有偽造文書及公共危險前科，量處有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。