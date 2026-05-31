聽新聞
0:00 / 0:00
拉扯急診護理師阻檢傷 男辯癲癇發作遭打臉法院判處有期徒刑3月
屏東縣張姓男子受傷到寶建醫院急診室就醫，護理師在檢傷時，竟然徒手抓扯護理師的右手，干擾醫療作業，張男辯稱，當時因為癲癇發作失去意識，不知道有揮手舉止。但法院勘驗監視器畫面，認定張男意識清楚，依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。
判決指出，張姓男子2024年8月2日上午7時到寶建醫院急診室就醫，護理師檢傷及處理傷口期間，張男突然伸手抓扯護理師右手，妨害護理師執行醫療業務。護理師提告報警。
法官審理時，張男辯稱，案發時他僅有揮手，且沒有拉扯護理師，當下因癲癇發作失去意識，不清知道自己有揮手舉止。
法官勘驗急診室監視器發現，張男坐在旋轉椅上，背對護理師，以台語詢問「你要如何稱呼」，隨即坐在椅上連同椅子向後轉向護理師，以台語問，「我現在問你要如何稱呼啦」，旋即伸手抓扯護理師右手，整個過程言語、舉動流暢，身體未出現癲癇發作常見的痙攣情形。
判決指出，張男在警詢及偵查期間曾坦承知道護理師正在處理他的傷口，也承認拉扯對方行為，認定案發時意識清醒，具備判斷及控制能力，辯稱癲癇發作而失去意識的說法不足採信。
法院審酌，張男妨害第一線醫事人員執行醫療業務，行為不當；雖曾與被害護理師和解，但審理時卻改口否認，且過去另有偽造文書及公共危險前科，量處有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。