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北區警友大聯誼 警政署長張榮興指年底大選是重頭戲

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

中華民國警察之友總會昨晚在桃園市來福星花園大飯店舉辦「115年北區警民聯誼座談會」，現場齊聚北北桃、基宜花及新竹各警察單位警友代表，共商民力在科技日新、毒駕氾濫的時代如何協助警方預防犯罪。警政署長張榮興表示，有警友支持，警方更有信心做好社會治安與交通維護工作。

張榮興表示，警察工作日以繼夜、水裡來火裡去，而警友會無私付出，提升了警用裝備與福利，是最堅實、最溫暖的後盾。無私付出。當前毒駕日益嚴重，警方正全力防範，面對年底九合一選舉，也會做好安全維護與查賄制暴工作。

中華民國警察之友總會秘書長陳卿南指出，警友總會長期以來致力於建立警民溝通的橋樑，盼未來持續交流，強固警民合作關係。

警民聯誼座談由各單位警友會輪值主辦，本屆為國道警察警友會，下屆輪到桃園市警友會，桃園昨由理事長吳嘉隆代表接棒，全場報以熱烈掌聲，為今年活動畫下完美句點。

警政署長張榮興（左1）與桃園警察局長廖恆裕（右1）見證桃園警友會理事長吳嘉隆（右2）接下明年座談會籌辦重任。圖／國道警方提供
警政署長張榮興（左1）與桃園警察局長廖恆裕（右1）見證桃園警友會理事長吳嘉隆（右2）接下明年座談會籌辦重任。圖／國道警方提供

張榮興 警察 新竹

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