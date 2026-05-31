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妻當友達內鬼 夫低買高賣撈近3千萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

友達光電洪姓女採購員工涉當內鬼，透過蕭姓丈夫掌控的電子公司，低價購入友達所需的零件、物料，再以高價轉售回東家賺差價。新竹地檢署認定夫妻倆損害友達利益，交易高達一億六千萬餘元，不法利益二千八百九十八萬元，依證券交易法非常規交易、刑法背信等罪起訴兩人。

洪女二○○一年九月至二○二三年四月間，在友達光電擔任高級工程助理，協助研發工程師採購原料、零件進料。蕭姓丈夫二○○八年八月假借胞弟名義設立一間電子公司，擔任實質負責人。

檢調查出，二○○八年間先由洪女促使友達光電將蕭的公司列入供應商名單，利用職務上得以先行取得或知悉友達採購需求的機會，暗中通知丈夫，讓丈夫的公司先行購入，並抬高報價，再讓友達以較高價格向蕭的公司採購原料、零件，賺取價差。

新竹檢調今年一月持搜索票搜索，扣得手機、電腦主機、銀行存摺及匯款單據等證物，比對採購、報價、交易、金流資料後，揭發全案。

檢方認為，上市公司健全採購制度、成本控管和內部治理攸關企業競爭力、股東權益及投資市場秩序，洪女與蕭姓丈夫共同操控供應商交易流程，以不合營業常規方式提高採購成本、壓縮公司獲利，造成友達重大損害。考量兩人認罪、試圖和解，檢察官建請法院量處適當之刑。

友達 丈夫 內鬼

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