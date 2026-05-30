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最高檢：選舉餐會標準由各檢察署依個案認定
最高檢察署今天發聲明指出，有關舉辦餐會是否涉及賄選，訂有賄選犯行例舉等查察指引，在構成要件上相關事證必須符合有對價關係、足影響投票意願等要件，個案交由各檢察署依個案認定。
國民黨立法院黨團昨天召開記者會，指近期接獲民眾檢舉，宜蘭「信賴之友會」舉辦餐會力挺民進黨籍參選人，要求法務部、最高檢察署，立即公開統一選舉聚餐執法標準。
最高檢察署今天發表聲明表示，全國各級檢察署依照法務部頒訂的「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」，已展開查察妨害選舉各項事宜。
最高檢指出，有關舉辦餐會是否涉及賄選的查察，最高檢也訂有賄選犯行例舉等相關查察指引，在構成要件上相關事證必須符合有對價關係、足以影響投票意願等要件，個案則交由各轄地方檢察署依個案情節辦理，務求毋枉毋縱。
最高檢呼籲，相關選舉、輔選人員切勿以身試法，檢察機關將嚴查速辦各種妨害選舉，維護乾淨的選風、公平的選舉。
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