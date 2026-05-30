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桃園女店長把店當自家 漏開發票藏現金…全進袋

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

謝姓女子被公司指派到桃園某百貨賣場擔任分店的外場服務員兼組長，負責綜理全店事務，包括收銀、外場服務、每日營收存入公司帳戶等，卻利用職務之便，漏開發票或將他人未取發票轉交其他顧客等方式A走現金，總公司查帳發現短少上百萬，桃園地檢署依業務侵占罪起訴。

起訴指出，49歲謝女受僱於A公司，並經指派至B公司經營的專賣店擔任外場服務員及組長，主要工作包括收取顧客消費款項、開立發票、結帳及將當日營收存入公司帳戶等業務，由於職務上掌握現金流向與帳務處理權限，因此能接觸並保管店內營業收入。

檢方調查，謝女自認營收現金由其經手，萌生侵占念頭，在多個時段利用收銀作業漏洞，於顧客結帳時刻意不開發票，或將前一位顧客未拿走的發票轉交給下一位消費者，讓收銀系統顯示的帳面營收與實際收取現金產生落差。

檢方認為，本案是以螞蟻搬家一點一點將錢放進自己口袋，讓「帳面有營收、現金未全數入帳」，謝女每天結帳時，僅將符合帳面金額的現金存入公司銀行帳戶，至於因漏開發票而未進入系統紀錄的現金，就直接留在自己手中私自挪用；案經B公司察覺有異報警。

檢方根據同店潘姓員工結算營收時，習慣拍下要放入保險箱轉交給謝姓女店長的現金、簽帳單與當天帳條，佐證自己確實將店內營收放入，另調閱店內監視器，果然發現謝女在結帳時，經常漏開或重複交付前一位顧客未取發票的行為，導致最後存入銀行帳戶的金額與保險箱經手的現款完全對不起來。

公司發現後，去年5月28日找謝女會談，謝女坦承以漏開發票及把客人未取發票轉交給其他客人等方式，侵吞每天營收的部分現金，公司也將謝女的自白錄音檔及譯文、謝女簽立的自述書等證據上交檢方，並以謝女於會談中坦承侵吞約270萬元而提告。

檢方偵查認為，除了附表所列金額外，其餘部分僅有謝女在會談中的部分說法及自述內容可供參考，缺乏帳冊、監視器或其他客觀證據佐證；加上謝女於偵查中否認會談所說的部分犯行，侵吞金額數前後反覆，因此不足以證明其確實侵占270萬元，僅就有具體證據支持的部分提起公訴，其餘金額不另起訴。

某連鎖專賣店的謝姓女店長涉嫌利用收銀時，漏開發票或將其他客人留下的發票給其他客人，將現金中飽私囊，桃園地檢署依業務侵占罪起訴。記者陳恩惠／攝影
某連鎖專賣店的謝姓女店長涉嫌利用收銀時，漏開發票或將其他客人留下的發票給其他客人，將現金中飽私囊，桃園地檢署依業務侵占罪起訴。記者陳恩惠／攝影

發票 桃園 營收

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