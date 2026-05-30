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一早酒後上國道! 男子雪山隧道內追撞前車3車撞成一團

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

一名廖姓男子酒後開車上路，在國道5號雪山隧道追撞前方車輛，造成3輛車撞成一團，幸好沒人受傷。廖男被測出酒測值達每公升0.48毫克，被依公共危險罪送辦，交通也因此受到影響，一度壅塞回堵。

國道第9警察隊調查，48歲廖姓男子今天上午駕車沿國道5號南下，上午8時許進入雪山隧道不久，行經15.6公里處內側車道時，不明原因突然追撞前方自小客車，前車再推撞前方車輛，導致3車連環撞，幸好沒有人受傷。

因今天是假日，當時隧道內車流量不小，事故發生一度造成後方回堵。國道警方迅速前往處理，對3車駕駛做酒測，廖男被測出酒測值超標，達每公升0.48毫克，依公共危險罪送辦，事故現場在上午8時20分排除。

國九大隊表示，被查獲酒駕，依法可處3年以下併科最高30萬元罰金，若致人重傷處1年到7年徒刑，致人於死處3年到10年徒刑，還可依道路交通管理處罰條例開罰3萬到12萬元，移置保管車輛並吊扣駕照1至2年，致人重傷或死亡，將直接吊銷駕照且終身不得再考領，呼籲酒後勿開車，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國5雪山隧道今早發生3車連環撞事故，追撞前車的廖姓男子酒測值超標被送辦。記者王燕華／翻攝
國5雪山隧道今早發生3車連環撞事故，追撞前車的廖姓男子酒測值超標被送辦。記者王燕華／翻攝

廖姓男子今早駕車行經國5雪山隧道，不明原因追撞前車，釀成連環撞，幸好無人受傷，廖因酒測值超標被送辦。記者王燕華／翻攝
廖姓男子今早駕車行經國5雪山隧道，不明原因追撞前車，釀成連環撞，幸好無人受傷，廖因酒測值超標被送辦。記者王燕華／翻攝

國道 酒駕 酒測 車禍

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