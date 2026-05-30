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台中男車內開冷氣睡覺…酒駕拒測挨罰18萬 法院查沒駕駛撤銷罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子清晨違規停車，警方到場聞到酒氣要求酒測，廖拒絕挨罰18萬元、吊銷駕照，他不服提行政訴訟主張只是在車上休息，沒有駕駛且已找代駕；法院查，廖在待在車內15分鐘未移動，也非駕駛中被攔停，警方並無依據要求他酒測，廖拒絕沒有違規，判撤銷原處分，可上訴。

經查，廖男2025年5月20日一早6點多，因在中區柳川西路、民族路口違規停車，台中第一分局警員到場稽查，認為他有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」違規，開單後經台中市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例，裁處他罰鍰18萬元、吊銷汽車駕駛執照且3年內不得重新考領。

廖不服提行政訴訟，主張喝酒後在車內睡覺，沒有任何駕駛行為。

台中高等行政法院指出，刑法第185條之3酒醉不能安全駕駛罪條文中所謂「駕駛」行為，是指行為人有移動交通工具的意思，若已酒醉僅休息、檢查、修理、收拾或取物而上車，但無使車輛移動意思，就算已啟動引擎，因不致引發交通往來危險，就難以酒醉不能安全駕駛罪相繩。

中高行也說，若非具備警察職權行使法第8條第1項規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具等要件，警察不得於測試檢定處所以外地點，對人民駕駛的車輛任意攔停並實施酒測，又若非當場攔停，對於查獲者，尚須證明其有駕駛車輛事實。

中高行勘驗密錄器，發現廖向警方說因天氣很熱，他只是啟動引擎、開啟冷氣在車內休息，已找代駕並無開車，另根據行車紀錄器，廖在車內15分鐘都沒移動，並有廖找代駕對話、代駕紀錄佐證。

中高行認為，廖非開車中遭攔停，也無證據可認他有駕車行為，警員無從要求他配合酒測，廖也無接受酒測義務，其拒絕並無違規，認定原處分有違誤，判處撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

台中 酒駕 酒測

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