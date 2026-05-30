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做公益不是超速理由！志工台東台11線飆102公里 法院判吊牌半年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

一名洪姓男子參與寶島行善義工團，前往花蓮秀林鄉協助弱勢家庭興建房屋，途中因趕赴施工現場，在台東台11線超速行駛遭測速照相取締。他事後主張當天肩負公益任務，若遲到恐影響40多名義工施工進度，希望撤銷吊扣牌照處分，但高雄高等行政法院認為並不符合「緊急避難」要件，判決駁回其訴。

判決書指出，洪男於去年9月6日上午5時許，駕駛自用小貨車行經台11線97.15公里處時，被固定式測速照相設備拍下時速102公里，超過該路段速限60公里達42公里，屬於超速40公里以上違規。監理單位依道路交通管理處罰條例裁處吊扣車牌6個月，洪男不服提起行政訴訟。

洪男向法院表示，他是寶島行善義工團成員，當天需前往花蓮秀林鄉協助弱勢家庭興建新屋，因走錯路誤上台東省道台11線，擔心無法在上午7點前抵達，影響來自各地40多名義工的工作安排，因此在確認道路空曠、沒有車輛與行人後才加速行駛。

他認為自己是為了公益服務而超速，符合行政罰法所稱的緊急避難情形，且吊扣車牌半年將影響工作及參與公益活動能力，希望法院撤銷處分。

不過法院審理後指出，所謂緊急避難必須是為避免生命、身體、自由、名譽或財產遭受立即危害，不得不採取的行為。該案僅是趕赴公益施工現場，並非面臨緊急災難或危難狀況，與法律規定的緊急避難要件明顯不符。

法官認為，駕駛人即使出於善意或公益目的，也不能以此作為超速理由。尤其車速高達102公里，一旦發生突發狀況，反應時間及煞車距離都將大幅增加，對自身及其他用路人的生命安全造成重大風險。

法院指出，趕赴施工是洪男個人主觀考量，客觀上仍有遵守速限的可能，且法律規定超速40公里以上必須吊扣牌照6個月，主管機關並無裁量空間，因此認定裁罰合法，駁回洪男訴訟，全案確定由洪男負擔300元裁判費。

洪姓男子駕車行經台東台11線時，因時速102公里超過速限42公里遭取締，事後提告要求撤銷吊扣牌照處分遭法院駁回。本報資料照片
洪姓男子駕車行經台東台11線時，因時速102公里超過速限42公里遭取締，事後提告要求撤銷吊扣牌照處分遭法院駁回。本報資料照片

義工 台東 花蓮 速限

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