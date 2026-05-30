友達女員工夥同配偶低買高賣 15年撈近3000萬遭竹檢起訴

友達光電採購員工洪姓女子涉嫌當內鬼，與配偶蕭姓男子隱匿利益衝突，私下透過蕭男實質掌控的電子公司，將友達所需的零件、物料低價購入後，再以高價轉售回東家賺取差價；新竹地檢署偵查終結，檢察官認定兩人以非常規交易手法損害公司利益，累積交易高達1.66億元，不法利益達2898萬餘元，全案依違反證券交易法非常規交易及刑法背信等罪嫌將兩人起訴。

檢調調查，洪女2001年9月至2023年4月間，在友達公司擔任高級工程助理，負責協助研發工程師（RD）處理採購原料及零件進料等業務。其配偶蕭姓男子則於2008年8月間假借胞弟名義設立一間電子有限公司，並擔任實質負責人（該公司已於2024年9月解散）。

洪女身為友達公司高級工程助理，明知應依公司規章誠實履職，並依市場自由競爭機制為公司爭取最大利益，但她竟與配偶蕭男共謀圖利。

檢調查出，2008年間，先由洪女促使友達公司將蕭男實質掌控的電子有限公司列入供應商名單，洪女明知市場上其他供應商就同一零件、材料存在較低詢價結果，仍故意隱匿與蕭男實質掌控的電子公司存在利益衝突，由洪女利用職務能先行取得或知曉友達公司採購需求的機會，暗中通知蕭男，讓蕭實質掌控的電子公司於市場上先行購入，並抬高報價，再讓友達公司向蕭男公司以較高價格採購原料、零件，藉此賺取價差。

檢察官沈郁智指揮新竹市調站於今年1月持搜索票搜索，扣得手機、電腦主機、銀行帳戶存摺及匯款單據等證物。經比對採購、報價、交易及金流資料後，揭發全案。

檢方表示，經精算，2008年至2023年間友達公司向蕭男的電子公司採購零件、物料及打件合計總採購金額達1.66億元，洪女與蕭男不法利益達2898萬餘元。為防兩人脫產，檢方偵查期間已向新竹地院聲請查扣蕭男名下金融帳戶1100萬元獲准。

檢方認，科技產業為台灣重要經濟命脈，上市公司健全的採購制度、成本控管及內部治理攸關企業競爭力、股東權益及投資市場秩序。洪女擔任友達光電高級工程助理，負責採購相關業務，本應為公司爭取最佳利益，卻涉嫌利用職務資訊優勢，與蕭男共同操控供應商交易流程，以不合營業常規方式提高公司採購成本、壓縮公司獲利，造成友達公司重大損害，並影響廣大投資人權益。

檢方說，兩人犯罪期間長達多年、交易金額龐大、犯罪所得高，損及上市公司的企業治理，並破壞資本市場的秩序，不過兩人坦承犯行，事後曾嘗試與友達公司和解，尚有悔悟之意，因此建請法院依法量處適當之刑。