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國民參審釀被害家屬心身煎熬…先生遭槍殺 遺孀向年幼兒瞞死因

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子去年9月在梧棲區KTV酒後衝突1槍擊斃曾姓男子，吳涉犯殺人依法將由國民法官審理；曾的妻子淚訴，至今仍向年幼孩子隱瞞爸爸是病故，不希望國民參審引發關注，台中地院認為，本案無重大爭議，為免家屬過度煎熬，裁定本案不行國民參審，可抗告。

檢方起訴指出，吳男（24歲）2025年9月25日到梧棲KTV消費，凌晨4點多曾姓男子與異姓卓姓弟弟消費完各帶著女陪侍要離開，在大門時和吳男互看不順眼，雙方叫囂、互罵；吳持槍叫喚王姓友人說「你把東西給我」，王從口袋掏出彈匣交付，吳再裝上彈匣，直接朝曾男胸口擊發。

曾舉左手阻擋，子彈擦過他食指後射入胸口，釀心臟、左肺貫穿大量出血，當場死亡。檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳，依幫助殺人罪嫌起訴王。

台中地院5月22日開準備程序，吳、高均表示「我承認」。包括死者曾男的妻子，及被告吳男、高男等人均表示希望不行國民參審，改由一般程序審理；但曾男母親、弟弟的告訴代理人主張，曾母、曾弟都希望行國民參審，且本案在新聞上已經有部分曝光。

曾男的妻子則說，她想要走一般程序，因為小孩目前才國小4年級，不希望案件被無限擴大，孩子至今仍認為父親是因病過世，只知道「爸爸生病走了」，不希望其幼小心靈受創；曾妻的告訴代理人也說，其孩子一直以為父親是心肌梗塞過世，仍不知是被槍殺致死。

台中地院查，吳、王已認罪，吳涉犯殺人，但檢察官並未求處死刑，而不聲請量刑前調查，因此本案不涉及是否剝奪吳生命權的重大爭議，另國民法官參與審判以反映國民情感之餘，更應優先考量被害家屬對訴訟程序、量刑意見，始能更貼近國民對司法信賴、了解。

中院說，曾的妻子具狀表示，至今仍深陷喪偶之痛，為保護未成年子女受創心靈，對外僅稱爸爸因病身亡，若經國民參審將引起媒體關注報導，恐讓自己隱匿事實的苦心付諸流水，讓小孩提早面對殘酷真相，對家屬造成巨大心理壓力，難平復的二次創傷，不希望國民參審。

中院表示，考量國民參審新制目前仍受社會矚目，若本案經國民參審，審理過程反覆呈現死者遭槍擊身亡、解剖等刺激性證據，將對被害人家屬造成過度身心煎熬，影響未成年子女身心健全，而認本件有國民法官法第6條第1項第4款所定，不適宜行國民參與審判事由，裁定不行國民參與審判。

台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子持槍射殺曾姓男子。圖／報系資料照
台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子持槍射殺曾姓男子。圖／報系資料照

國民法官 槍擊 殺人 梧棲 台中

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