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挪用公費 前環管署長涉貪起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

環境部環境管理署前署長<a href='/search/tagging/2/顏旭明' rel='顏旭明' data-rel='/2/253619' class='tag'><strong>顏旭明</strong></a>詐領公款，昨被依<a href='/search/tagging/2/貪汙' rel='貪汙' data-rel='/2/110031' class='tag'><strong>貪汙</strong></a>等罪起訴。本報資料照片
環境部環境管理署前署長顏旭明詐領公款，昨被依貪汙等罪起訴。本報資料照片

環境部環境管理署前署長顏旭明被控假公濟私，任內拿公費宴請親友，又把署長公務車當私家車，多次開回南部探視父親，調查局五月發動搜索，查出顏詐領公款一萬三千餘元，台中地檢署昨依貪汙等罪起訴顏，請法院考量顏坦承犯行、繳回不法所得，建議緩刑。

檢方調查，顏旭明二○二三年八月廿二日至二○二六年五月十四日擔任署長期間，每月得檢具原始憑證支領首長特別費一萬八一○○元，但用途限於「因公所需之招待饋贈等費用。」

檢調發現，顏旭明（六十三歲）二○二四年十月十九日、十二月七日及十二月十五日，三度和親屬家庭餐敘，赴新北市來得福餐廳、金門金許園餐廳飲宴，各消費三○八○元、五二四○元及二五六三元， 顏明知非公務支出，卻以「與民間友人餐敘」不實名目，將三次消費收據交由署內核銷，詐得一萬八百八十三元。

此外，環境管理署配有署長用的公務電動車，同樣僅限公務使用，顏卻自二○二四年七月至二○二六年五月間，一共十四次從南屯辦公室開車南下，前往雲林虎尾探望父親，統計eTag費用一三一三元、電費一六二五元，共獲二九三八元不法利益。

檢調五月十三日兵分七路搜索，檢方訊後依公務背信等罪命顏旭明以卅萬元交保，限制出境出海；檢調偵訊時，顏坦承三次餐敘都是和親友私人聚會，但卻將開銷向環境署申領首長特別費，也有駕駛公務車回南部探望父親，與和父親聚餐。

檢方認為，顏旭明身為環管署署長，位居機關要職，理應奉公守法、廉潔自持，卻漠視規章，利用職務上機會詐領特別費，並將公務車挪作私人使用，公私不分，多次假公濟私，對公務員造成嚴重不良示範，用特別費支付家庭聚餐，引發社會負面觀感。

檢方指出，顏旭明詐取財物每筆五萬元以下，金額非巨，犯後自白、繳回不法所得，並了解自己行為謬差，昨依貪汙利用職務上機會詐取財物、公務員假借職務上機會故意犯背信起訴。

貪汙 顏旭明 調查局

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