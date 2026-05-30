美濃大峽谷案朱信宏、董建華千萬金流不明 交保限制住居

高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案，檢調追查幕後黑手，發現高雄市議員朱信強胞兄、綽號「石頭」的朱信宏、高雄市砂石公會副理事長董建華涉案，兩人不明金流近千萬元，檢調前天傳喚十七人，訊問後，朱、董昨天分別以一百萬元、兩百萬元交保。

橋頭地檢署偵辦美濃區成功段等農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，前天由檢察官指揮高雄市調查處等專案小組人員搜索，並傳喚朱信宏等十七人調查。

檢調查出，美濃大峽谷案分多個區域，都是土地被承購後先盜採砂石，再自各地載運營建混合廢棄物回填賺取暴利，且不止一個犯罪集團在運作，檢調歷經查辦十個月、掌握金流，質疑朱信宏及董建華為美濃地區盜採集團的核心。

檢調質疑朱信宏利用人頭地主在美濃一帶鎖定目標農地違法開發，將農地圍起後再由董建華出資開採，將優質良土砂石盜採運往他處，開挖處則回填廢棄物，檢調追查發現董建華與朱信宏有千萬元不明資金往來，疑為盜採砂石的價金。

不過檢調釐清案情過程中，並未發現朱信宏與已遭起訴的朱信強前特助、美濃大峽谷涉案地主之一的石麗君有直接關係往來，懷疑兩者是各自獨立的犯案集團，但仍須釐清朱信宏背後是否牽涉其他地主。

檢調前天傳喚十七人，除朱信宏與董建華被認為犯罪嫌疑重大，分別以一百萬、兩百萬元交保並限制住居，其餘皆請回。