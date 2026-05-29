快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭查獲首件選舉賭盤　女工程師虛擬幣下注境外平台遭法辦

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭郭姓女性工程師利用境外區塊鏈預測平台下注今年底地方選舉政黨選舉結果，遭檢警查獲。檢方考量她沒前科也坦承犯行，處緩起訴1年，須向公庫支付1萬元，並參加6小時法治教育課程，是今年宜蘭縣第一起被查獲的選舉賭盤案。

宜蘭地檢署近日接獲情資，有民眾利用境外區塊鏈預測平台「Polymarket」，下注年底五合一選舉結果，立刻指派檢察官黃明正與高雄市刑大追查。

檢警查出，宜蘭一名郭姓女工程師，去年12月5日凌晨，針對 Polymarket 網路平台議題「115年台灣地方選舉：政黨獲勝者」，以USDC虛擬幣下注，換算新台幣約1030元，同日近中午也投注比特幣未來價格的賭盤。

宜蘭地檢署表示，郭姓女子涉犯選罷法第103條「以選舉結果為標的賭博財物罪」，及刑法第266條第2項網路賭博罪，考量郭女沒有前科，偵查過程表示出於好奇一時失慮下注，坦承錯誤，故給予緩起訴處分，期間為1年，須向公庫支付緩起訴處分金1萬元，並參加宜檢法治教育課程6小時。

宜檢呼籲，民眾切勿因好奇或貪心參與選舉賭盤，違法者將依選罷法等究辦。檢舉選舉賭盤案件，最高可獲500萬元獎金，檢舉境外勢力介選最高可獲獎金2000萬元。

宜蘭地檢署查獲今年第一件選舉賭盤案。本報資料照
宜蘭地檢署查獲今年第一件選舉賭盤案。本報資料照

宜蘭 宜蘭縣

延伸閱讀

九合一選舉台南16分局分區座談 檢察長鍾和憲：有聞必查、有據必辦

新北男假結婚真詐財 彰檢警搜索住處查獲百萬現金

藍質疑宜蘭辦造勢餐會 陳金德：國民黨造謠太誇張

8連霸議員蔡淑惠詐領助理費案獲緩刑 高分院判決理由出爐

相關新聞

影／曾領愛心便當、嗆警掀波 前法官送懲戒今開庭為己辯護哽咽

台南地方法院前法官施志遠多次領愛心便當，妻子騎改裝機車遭取締時他還嗆警，在職期間因提供梁姓律師法律意見、代撰書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢並收費，遭送懲戒，法官評鑑委員會並建議免除法官職務，不得再任用為公務員。職務法庭今開庭，施哽咽地說是朋友好意預先給他律師費，離職後才處理訴訟案。

王大陸查閃兵集團首腦個資一審無罪 檢方已上訴

藝人王大陸懷疑花360萬元，透過車商游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查閃兵集團首腦陳志明，另為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給游。法院一審判決王、闕各6月可易科罰金之刑，刑警劉居榮1年4月徒刑不得易科罰金。新北地檢署已對全數佈告有罪、無罪部分，均提起上訴。

宜蘭查獲首件選舉賭盤　女工程師虛擬幣下注境外平台遭法辦

宜蘭郭姓女性工程師利用境外區塊鏈預測平台下注今年底地方選舉政黨選舉結果，遭檢警查獲。檢方考量她沒前科也坦承犯行，處緩起訴1年，須向公庫支付1萬元，並參加6小時法治教育課程，是今年宜蘭縣第一起被查獲的選舉賭盤案。

九合一選舉台南16分局分區座談 檢察長鍾和憲：有聞必查、有據必辦

為因應年底地方公職人員選舉，台南地檢署檢察長鍾和憲昨先後前往白河、新營警分局舉行分區座談，鍾和憲強調「有聞必查」、「有據必辦」速查嚴辦決心，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，因而查獲直轄市市長候選人賄選者獎金1千萬元，另市議員候選人賄選者獎金500萬元。

輔大針孔案校方說明不被接受 學生會嚴正抗議提出四項訴求

輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，上午雖經警方證實無涉妨害秘密，但學生仍持續在社群炸鍋抨擊為何學校裝監視器要用「偽裝成偵煙器的針孔」？學生會並提出嚴正抗議，訴求：立即更換、公開數量、建立機制、說明清楚。

環境署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

台中地檢署偵辦環境部環境管理署署長顏旭明涉貪案，5月13日指揮調查局等兵分多路搜索，複訊後命顏30萬元交保，相隔16天後今火速偵結，查出顏署長任內拿首長特別費宴請親友、把署長公務車私用等，不法所得1萬3821元，今依貪汙利用職務之機會詐取財物罪嫌起訴他；顏案發已被調離非主管職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。