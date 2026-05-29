宜蘭查獲首件選舉賭盤　女工程師虛擬幣下注境外平台遭法辦

宜蘭郭姓女性工程師利用境外區塊鏈預測平台下注今年底地方選舉政黨選舉結果，遭檢警查獲。檢方考量她沒前科也坦承犯行，處緩起訴1年，須向公庫支付1萬元，並參加6小時法治教育課程，是今年宜蘭縣第一起被查獲的選舉賭盤案。

宜蘭地檢署近日接獲情資，有民眾利用境外區塊鏈預測平台「Polymarket」，下注年底五合一選舉結果，立刻指派檢察官黃明正與高雄市刑大追查。

檢警查出，宜蘭一名郭姓女工程師，去年12月5日凌晨，針對 Polymarket 網路平台議題「115年台灣地方選舉：政黨獲勝者」，以USDC虛擬幣下注，換算新台幣約1030元，同日近中午也投注比特幣未來價格的賭盤。

宜蘭地檢署表示，郭姓女子涉犯選罷法第103條「以選舉結果為標的賭博財物罪」，及刑法第266條第2項網路賭博罪，考量郭女沒有前科，偵查過程表示出於好奇一時失慮下注，坦承錯誤，故給予緩起訴處分，期間為1年，須向公庫支付緩起訴處分金1萬元，並參加宜檢法治教育課程6小時。

宜檢呼籲，民眾切勿因好奇或貪心參與選舉賭盤，違法者將依選罷法等究辦。檢舉選舉賭盤案件，最高可獲500萬元獎金，檢舉境外勢力介選最高可獲獎金2000萬元。