九合一選舉台南16分局分區座談 檢察長鍾和憲：有聞必查、有據必辦

為因應年底地方公職人員選舉，台南地檢署檢察長鍾和憲昨先後前往白河、新營警分局舉行分區座談，鍾和憲強調「有聞必查」、「有據必辦」速查嚴辦決心，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，因而查獲直轄市市長候選人賄選者獎金1千萬元，另市議員候選人賄選者獎金500萬元。

今年九合一選舉預定11月28日登場，台南地檢署於本周一（25日）與全國地檢署同步成立「查察妨害選舉執行小組」並舉行揭牌儀式。檢察長鍾和憲昨日起率同選舉查察執行秘書、主任檢察官王聖豪及檢察官王宇承、鄭聆苓，先後前往白河及新營警分局，展開第一輪選舉查察分區座談會。

台南市警察局長林國清、刑大大隊長李宏倫、白河分局長陳志埕、新營分局長陳俊凱，及偵查隊長、各轄派出所所長等主管與會，聽取各分局轄區選情簡報，與情資蒐報及查察情形，並就選舉查察重點工作等交換意見。

鍾和憲也特別就地檢署上月20日舉辦選舉查察期前策略會議中所提出布局準備期、整軍待發期及強勢查賄期等三階段查察工作規畫，逐一說明其時程與核心工作。除檢察長親率選舉查察專區督導主任檢察官至16個警分局、調查處、專勤隊等進行第一輪選舉查察分區座談會外，後續由檢察官至各分局與第一線警員進行查察賄選技巧與實務案例交流。

鍾和憲就過往分局轄區曾出現查緝賄選與選舉暴力等案例重點提醒外，也就如何過濾精準有效情資、協請查調戶政資料與虛遷戶籍勸導，甚至於後續議長選舉查察等事項交換意見。他也請各分局選舉查察偵查團隊應按時程規劃，踏實做好各階段準備工作。

他強調，面對這次地方公職人員選舉，檢方嚴守中立的角色，對於任何不法影響選舉的情形，將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，指揮團隊速查嚴辦，也呼籲民眾若有選舉相關不法情資，勇於進行檢舉（檢舉專線：0800-024-099）。

檢方表示，民眾檢舉因而查獲直轄市市長候選人賄選者獎金1千萬元；查獲直轄市市議員候選人賄選者獎金500萬元；查獲選舉賭盤者依情節獎金5萬至500萬元，此外，查獲經起訴或判決認定違反國家安全或境外敵對勢力妨害選舉者，依情節獎金100萬至2千萬元。同時必在保護檢舉人的情形下積極查辦，共同維護公平公正的選舉。