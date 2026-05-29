輔大針孔案校方說明不被接受 學生會嚴正抗議提出四項訴求

輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，上午雖經警方證實無涉妨害秘密，但學生仍持續在社群炸鍋抨擊為何學校裝監視器要用「偽裝成偵煙器的針孔」？學生會並提出嚴正抗議，訴求：立即更換、公開數量、建立機制、說明清楚。

今天上午校方會同新莊警分局勘驗後，雖證實沒有妨害秘密疑慮，並說明「圖書館在110年間，為利治安事件後續追查裝設攝影機，鏡頭是朝向走道等公共空間拍攝」。但學生對此說法顯然難以接受，記者近午繼續追問，但校方尚無後續回應。

輔大學生會下午發出聲明，指稱此事令學生嚴重不安，並非因為「做壞事」，而是因為在自己日常生活與學習的空間裡，竟然存在無法辨識、未充分揭示的監控設備。這樣的感受，並非一句「無涉違法」即可化解。

學生會表達嚴正抗議校方裝設針孔攝影機，認為即便起始立意良善但仍不免會使同學恐慌或隱私受損，且真正需要被檢討，是整體校園監控攝影治理是否透明、是否符合比例原則，以及教職員生是否還擁有隱私權？

輔大學生會正式提出四項訴求，包括：

一、立即更換校園中現有隱藏性針孔攝影機，學生隱私不該受到侵害。並向全校師生承諾以後不再設置侵犯隱私之攝影機器材。

二、校方應全面公開目前校園內所有正在使用中的針孔攝影器數量、位置及設置原則。特別是裝設在鄰近廁所等相關隱私場所。

三、校方應建立監視設備治理機制，包括設置標示原則、資訊公開程序、設備定期檢視、學生參與監督機制。

四、校方應說明110年間裝設相關設備之決策流程，包括由何單位提出、何人核定、是否曾經過校內公共討論或學生代表參與。

此外，也有署名是下一屆輔大學生會長發文指稱，引發爭議的醫學院教學大樓5樓圖書館自學中心的偵煙式攝影機，今天校方已聯絡廠商拆除更換為新式球型攝影機，並且公告明示正在錄影中。另外位於輔大圖書館總館濟時樓2至7樓男女廁入口前方同型偵煙式攝影機也一併拆除更換，但因限於經費僅先拆換8支攝影機，後續要等到7、8月下一季度才會全面汰換完畢。

校方表示傍晚正開會討論相關議案，待會議結束再對外說明。

輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，上午雖經警方證實無涉妨害秘密，但學生仍持續在社群炸鍋抨擊為何學校裝監視器要用「偽裝成偵煙器的針孔」？學生會並提出嚴正抗議，訴求：立即更換、公開數量、建立機制、說明清楚。圖／翻攝threads

輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，上午雖經警方證實無涉妨害秘密，但學生仍持續在社群炸鍋抨擊為何學校裝監視器要用「偽裝成偵煙器的針孔」？學生會並提出嚴正抗議，訴求：立即更換、公開數量、建立機制、說明清楚。圖／翻攝threads