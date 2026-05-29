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環境署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車
台中地檢署偵辦環境部環境管理署署長顏旭明涉貪案，5月13日指揮調查局等兵分多路搜索，複訊後命顏30萬元交保，相隔16天後今火速偵結，查出顏署長任內拿首長特別費宴請親友、把署長公務車私用等，不法所得1萬3821元，今依貪汙利用職務之機會詐取財物罪嫌起訴他；顏案發已被調離非主管職。
台中地檢13日表示，全案由檢察官何建寬指揮台中市調查處，搜索環管署等7處，並約談顏1人、證人14人到案說明。
中檢表示，檢察官複訊後認被告顏旭明涉犯公務背信等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知30萬元具保及限制出境、出海，其餘證人均請回。
檢方查出，顏男（63歲）署長任內每月有特別費1萬8100元，但他卻用於宴請親友2度到新北板橋來得福餐廳、金門的金許園餐廳，每次開銷3000至5000元不等，卻通通用於公務費核銷。
檢方也查出，顏多次將「署長公務車」當成私家車，多次開車南下雲林探視父親，統計至少14次，累積etag費用、電費共1625元。統計顏詐領公款一共1萬3821元。
檢方訊時，顏全部坦承、認罪，檢方偵結依貪汙治罪利用職務上之機會詐取財物起訴他，並請法院審酌，顏自白、其每筆金額5萬元以下，均自動繳回，建請量處緩刑。
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