王大陸查閃兵集團首腦個資一審無罪 檢方已上訴

藝人王大陸懷疑花360萬元，透過車商游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查閃兵集團首腦陳志明，另為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給游。法院一審判決王、闕各6月可易科罰金之刑，刑警劉居榮1年4月徒刑不得易科罰金。新北地檢署已對全數佈告有罪、無罪部分，均提起上訴。

王大陸查閃兵集團首腦陳志明個資部分，一審獲判無罪；協助闕沐軒部分犯非法蒐集及利用個資罪。游、陳子俊、陳柏均認罪與被害人和解，各被依個資法判3月，得易科罰金。

新北地檢署認為，法院判決被告有罪部分量刑過輕，無罪部分，則是法院認定事實、適用法律有違誤。新北檢日前對於此案全數被告有罪、無罪部分，均提起上訴。

判決指出，王大陸懷疑花360萬元閃兵被坑，去年2月透過游翔閔聯絡與游有私交的刑警劉居榮，劉在王、游面前，登入警政署「智慧分析決策支援系統」，查詢陳志明的出境、入監、人口基本資料等資料，翻拍個資傳給王。

另，闕沐軒被潘男詐騙4百萬元，潘入監服刑未依約賠償，王、闕、游涉嫌找上陳子俊幫忙追討債務，經闕提供有潘個資的判決書，向徵信業者買潘男家人個資，小弟陳柏均執行討債。