長榮「長弘輪」驚傳海上暴力衝突 輪機長痛毆二管輪...判3月賠9萬

陳姓男子擔任長榮海運長弘輪輪機長時，在貨輪上和黃姓二管輪（第二級管輪員）糾紛，陳見黃發出乾嘔聲認為態度不佳，痛毆打到黃腦震盪，台中地院刑事依傷害罪判陳3月徒刑確定；黃再提民事求償130萬多元，民事庭審理後判陳應給付黃9萬3450元，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2024年3月22日中午12點多在長弘輪任輪機長，因為細故和黃姓二管輪糾紛，徒手毆打釀黃頭部挫傷、腦震盪。

檢方訊時，陳男矢口否認，辯稱雖有爭執但是被打，他沒有打人，悔過書是受到脅迫下簽的。當時認為他們要攻擊，自己有做一些抵擋的動作，但不認為這叫毆打；黃則就遇害過程指證歷歷。

檢方查，陳事後有親簽悔過書，並有EVER BEAMY（長弘輪）船員紀錄聽證會會議紀錄，黃也提出醫院驗傷。

台中地院刑事庭審酌，陳僅因黃發出乾嘔聲音，覺得他態度不佳就發生衝突，斟酌其犯罪動機、所生危害及一切情狀後，依傷害罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

黃再提附帶民事訴訟，主張醫藥費、受傷後難履行船上職務受有5個月薪資損失97萬元、獎金13萬元，且受傷遭長榮勒令下船，精神痛苦不堪，請求精神撫慰金20萬元，一共向陳求償130萬9349元。

陳抗辯稱，黃平日表現不佳、工作不力，2024年3月接到公司文件通知其表現不佳，就密謀製造事端，長榮後於同月23日解雇黃。黃設局後，提出不具證據力驗傷報告，意圖詐取賠償，主張駁回。

民事庭查，陳毆打黃，刑事被依傷害罪判刑3月確定，陳應負損害賠償之責，審酌雙方學歷、收入、侵害程度，認定精神撫慰金以9萬元適當，連同醫藥費一共判陳應給付黃9萬3450元；另黃求償工作損失部分認無理由駁回。