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王大陸違個資法一審判刑6月 新北檢認量刑過輕上訴

中央社／ 新北29日電

藝人王大陸透過友人找警察查閃兵集團主嫌陳志明個資，另找黑道查他人個資幫女友討債；王大陸與女友一審依違反個資法各判刑6月。檢方認為有罪部分量刑過輕，已全案提起上訴。

新北地檢署今天表示，日前收到判決書後，檢察官認為有罪部分量刑過輕；無罪部分則認為法院認定事實、適用法律違誤，已全案提起上訴。

全案因由，王大陸涉嫌花新台幣360萬元找閃兵集團主嫌陳志明安排躲兵役，但陳志明因他案遭逮失聯，王大陸以為遭詐騙，尋求友人游男協助；游男去年2月聯絡時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉居榮，劉居榮涉以不實事由登入警政系統查詢陳志明個資，並洩露給王大陸。

另外，王大陸女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙，因潘男入監服刑，王大陸、闕沐軒與游男113年在微信成立群組欲向潘男家屬討債；游男委託四海幫海英堂主陳姓男子幫忙，陳男再找人至潘男家屬住處及去電討債。

新北地院4月22日宣判，認為王大陸與闕沐軒找黑道查潘男個資討債，2人違反個人資料保護法為共同正犯，各判6月有期徒刑、可易科罰金；但法官認為，王大陸在查找陳志明個資部分，僅單純侵害其個人資訊隱私權，並未追求損害其他利益，無刑罰必要，此部分判無罪。

劉居榮則被依偽造文書罪判刑1年4月；游男與四海幫堂主陳男違反個資法，各判有期徒刑3月、可易科罰金。

藝人王大陸。聯合報資料照
藝人王大陸。聯合報資料照

王大陸 新北 四海幫

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