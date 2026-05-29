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影／曾領愛心便當、嗆警掀波 前法官送懲戒今開庭為己辯護哽咽

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台南地方法院前法官施志遠多次領愛心便當，妻子騎改裝機車遭取締時他還嗆警，在職期間因提供梁姓律師法律意見、代撰書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢並收費，遭送懲戒，法官評鑑委員會並建議免除法官職務，不得再任用為公務員。職務法庭今開庭，施哽咽地說是朋友好意預先給他律師費，離職後才處理訴訟案。

施志遠被爆2020年每周至一家海產店領取免費愛心便當，2022年因妻子違規改裝機車頭燈被警方開單，他到場與警察當街「論法」，被批「耍官威」；施2023年3月1日離職轉任律師。

法評會指出，施志遠2022年11月至2023年2月期間，在10件刑事、民事或行政訴訟案件中，提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，或轉介案件賺取報酬，又或提供當事人法律諮詢、預先收取委任律師費用等。

施志遠向法評會表示，和梁是國中同學，當時因不當言行被媒體報導、函送法評會、職務評定為不良好，萌生轉任律師念頭，才和梁討論工作內容。當初便宜行事，才會提供案件審理經驗。施說，離職前10天還在開庭、宣判，沒有因要離職和律師合作，或兼職律師、拓展業務，會提供梁建議，單純是基於朋友關係；他也否認代為撰狀，稱因友情而提供法律意見。

法評會認為施志遠違反法官法、法官倫理規範，情節重大，若僅剝奪或減少退休金及退養金、罰款、申誡，無異容認在職法官若有違規執行律師業務牟利，僅需受較輕處分即可離職改任律師，司法公信力將嚴重受損，建議免除法官職務，不得再任用為公務員，以昭警惕。

職務法庭今行言詞辯論，施志遠表示因父母在宮廟當志工，也幫忙照顧他的孩子，他去接送小孩時，父母「可能會把一些剩餘的便當提供給我」，而改裝車事件，後來打行政訴訟，罰單也撤銷。施說，這兩起事件都登上新聞版面，讓他萌生離職之意，還說庭長曾兩度退他離職信，要他「不要灰心」。

說到激動處，施志遠當庭落淚，但審判長詢問「為什麼2月就開始收取報酬」，施解釋梁姓律師是他很好的朋友，得知他選擇離職，怕他沒有收入、沒錢繳房貸，加上「律師都先收報酬」，對方先提供金錢供他開業運用，但他還沒實質從事律師工作。

施聲稱他離職前4個月的結案數比收案數還多，並秀出「捐贈100個便當」的投影片等，表示想要幫助弱勢、協助被害人，並以在野法曹的身分繼續努力。施還投影律師事務所的「Google 評論」，證明他的表現，對於「預收報酬」一事他非常抱歉。他說，沒有用法官的名義招攬案件，也想繼續當律師。

辯護人申惟中請求合議庭判施「罰款」，否則一旦「免除法官職務，不得再任用為公務員」連律師資格也不保，施並非犯收賄等刑事案件，只是思慮不周，沒有影響特定人的權益。

另名律師賴劍毅辯稱，施志遠認真、積極，只是「講話大聲、不太有禮貌」，但他過去致力於法官工作，「愛心便當」、「與警論法」事件讓他心灰意冷，因朋友送暖，施沒思慮清楚。

本案辯論終結，審判長諭知6月22日上午10點宣判。

台南地方法院前法官施志遠因在職期間提供梁姓律師法律意見、代撰書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢並收費，遭送懲戒。職務法庭今開庭說是朋友好意預先給他律師費，離職後才處理訴訟案。記者王宏舜／攝影
台南地方法院前法官施志遠因在職期間提供梁姓律師法律意見、代撰書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢並收費，遭送懲戒。職務法庭今開庭說是朋友好意預先給他律師費，離職後才處理訴訟案。記者王宏舜／攝影

台南地方法院前法官施志遠今解釋「愛心便當事件」，指父母在宮廟當志工，也幫忙照顧他的孩子，他去接送小孩時，父母「可能會把一些剩餘的便當提供給我」。記者王宏舜／攝影
台南地方法院前法官施志遠今解釋「愛心便當事件」，指父母在宮廟當志工，也幫忙照顧他的孩子，他去接送小孩時，父母「可能會把一些剩餘的便當提供給我」。記者王宏舜／攝影

便當 台南 律師 公務員

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