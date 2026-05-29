軍方400筆官兵及眷屬個資外洩給錢莊 中尉排長與業者遭判刑

陸軍八軍團五四工兵群中尉排長潘男因欠債而向錢莊求助整合債務，錢莊負責人陳男得知他是職業軍人，竟要求潘提供同袍電話供其行銷，潘竟把部隊緊急召回名冊內同袍與親屬約400人的手機與住家電話提供給陳男，新竹地院依個資法將陳男判刑4月。至於提供資料的潘男，因利用公務員職務上取得的個資從事私人用途，先前已由台南地方法院判決6月。

判決指出，陳男為新竹縣某國際行銷公司實質負責人，而潘男則係陸軍第八軍團五四工兵群工兵支援營橋二連中尉排長，潘男於2024年3月間，委由該公司辦理債務整合而結識。

法官調查，潘男為獲得債務整合手續費減免，竟利用職務接觸部隊緊急召回名冊的機會，蒐集五四工兵群官兵及其親屬約400人的姓名、聯絡電話等個人資料，晚間透過LINE將翻拍名冊照片傳送給陳男。

事後陳男再撥打電話聯絡五四工兵群部隊成員暨其等親屬，藉此拓展客源，潘男則因而享有調降個人債務整合手續費的利益。二人即以此行為分擔方式，非法蒐集並利用本案個人資料，足生損害於五四工兵群部隊成員與親屬。

法官審酌陳男經營民間債務整合公司，為擴展業務版圖卻未循合法管道取得客戶資料，反而透過具公務員身分的潘男取得國軍部隊個資加以利用，所為應予譴責，最後依個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪判刑4月，得易科罰金。潘男則另被台南地院依犯公務員假借職務機會非法利用個人資料罪判刑6月，去年2月已退伍。