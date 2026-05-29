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台中地院判決「重大瑕疵」 裁押法官未迴避...二審抓包撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子在抖音自稱「英國」，他因談判出腳狠踹余姓男子頭部致其昏迷，台中地院一審依重傷害未遂判他3年6月；上訴後，台中高分院二審職權調查發現，一審陪席法官曾對楊羈押強制處分，卻未迴避又辦理同案審理，判決違背法令、有重大瑕疵，撤銷發回中院，另為適法處理，可上訴。

檢警調查，楊男2025月10日幫朋友談判，和余姓男子相約太平區汽車旅館碰面，雙方起衝突，余見情勢不妙打算逃跑，卻慘遭楊出腳猛力狠踹頭部，余一度昏迷。

檢方以楊明知頭部是人體重要部位，用腳用力踢踹極容易釀人死亡，卻仍為之顯有殺人故意，聲押會準、依殺人未遂罪嫌起訴。

台中地院一審時，楊稱主動投案，他不可能拋下母親逃亡，沒有逃亡之虞，希望法官可以從輕量刑，自己主觀上真的沒有殺人的未必故意，當天有帶西瓜刀也有時間回去拿，如果真的有殺人故意，大可以砍殺對方而不是只用腳踹而已。

一審比對證據，難認楊主觀上有殺人直接或間接故意，改依重傷害未遂罪判他3年6月；楊男不服上訴。

台中高分院二審指出，法院組織法第14-1條規定，承辦刑事強制處分庭的法官，不得辦理同一案件之審判事務。

二審查，楊男被檢方聲請羈押時，經中院法官丁智慧於2025年5月12日裁定羈押2月，丁對案情已有知悉而有預斷可能性，客觀足使一般人懷疑法官有主觀預斷成見，本應迴避，不得再辦理同一案件審判事務。

二審發現，丁智慧未依法迴避，仍辦理本案審理、判決等審判事務，並擔任一審的陪席法官，依法院組織法規定，其判決當然違背法令，且有礙當事人受法院公平審判的訴訟權利，侵害審級利益，屬訴訟行為嚴重違背程序的重大瑕疵。

二審說，一審判決應迴避的法官辦理同一案件審判事務，所踐行訴訟行為有重大瑕疵，無法因上訴二審而得以治癒或視同治癒，且不利於被告，判撤銷發回一審，另為適法處理。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

英國 殺人未遂 台中

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