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「要像張文作案」男大生太餓嗆社工 判刑4月可易科罰金

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子到板橋第一社會福利服務中心欲申請急難救助，但不符申請資格，加上「太餓」，竟對女社工恫稱，如果社福中心不給錢的話，「我會像張文一樣，讓一樣的事情在江子翠捷運站再發生」等語。新北地方法院依恐嚇公眾罪，判處陳男4月可易科罰金之刑。

判決指出，陳男今年2月4日中午12時許，在板橋第一社會福利服務中心，欲申請急難救助，但符合申請資格竟對女社工恫稱，如果社福中心不給錢的話」、「帶著其他人一起死」、「我會像張文一樣，讓一樣的事情在江子翠捷運站再發生」、「妳不要不相信，我真的做得出來」等語，表達欲模仿去年1219案件無差別攻擊事件。

新北市警局海山分局獲報後將陳男移送，陳男供稱，他當時會講出這些話是因為「太餓」，當時沒像那麼多。

法官審酌，陳男雖因飢餓且不符申請急難救助金的資格而生困擾，但仍應循合法理性方式處理，陳男在公眾得自由進出場所對女社工的發言內容，時間非常、情節非十分嚴重，且坦承犯行等情狀，判處4月徒刑，可易科罰金。

新北地方法院。圖／聯合報系資料照片
新北地方法院。圖／聯合報系資料照片

社工 張文 板橋 恐嚇

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