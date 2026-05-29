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2026選舉賭盤下注穩定幣賭何政黨獲勝 男緩起訴繳公庫3萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

今年底將舉行地方公職人員選舉，沈姓男子年初涉嫌在Polymarket賭博網站中的選舉賭盤「2026年台灣地方選舉：何政黨獲勝」，下注虛擬貨幣USDC穩定幣與其他賭客對賭民進黨贏得最多縣市長席次。台北地檢署偵結，依公職人員選舉罷免法給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

緩起訴指出，沈男涉嫌在今年1月11日、2月9日至Polymarket賭博網站，分別花費9.28、3.47穩定幣（USDC，1個USDC價值等於1美元）下注「2026年台灣地方選舉民主進步黨贏得最多縣市長席次」共計獲得98.08股，以此方式和其他簽賭的賭客對賭，影響選舉結果的公平性，造成選舉候選人之損害。

新北市警局林口分局查辦此案，沈男到案坦承犯行。檢方依電腦採證資料、賭博網帳號截圖及投注項目、金額、交易等，認定沈男涉犯公職人員選舉罷免法以網際網路以選舉結果為標的賭博財物罪，考量無前科，一時失慮致罹刑，坦承犯行、深表悔悟，給予緩起訴處分1年，支付公庫3萬元。

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照

民進黨 罷免 虛擬貨幣

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