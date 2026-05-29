勸戒毒不成把人打死判8年2月 法院：支付喪葬費有悔悟心

邱姓男子2024年不滿張姓友人施用毒品，雙方發生口角衝突，邱拿椅子毆打張的頭部及背部致張死亡，犯傷害致人於死罪；最高法院審理，考量邱有悔悟之心、犯後態度良好，判邱有期徒刑8年2月確定。

52歲的邱姓男子與張姓死者原為朋友關係，2024年1月7日，邱在桃園市八德區張的住處持客廳內椅子毆打張頭部、背部，致張脾臟撕裂大量出血死亡，依傷害致死罪起訴。

法院一、二審審理都認為，邱只因不滿被害人吸毒，即使用隨手取得的椅子毆打張致死，主觀惡性及違反義務程度不輕，且造成被害人生前疼痛不堪，喪失寶貴生命，所生損害極為嚴重等。

一、二審考量邱犯後坦承犯行，雖尚未與被害人家屬和解，但已先行給付5萬元、3萬元賠償金支付喪葬費用，尚有悔悟之心，犯後態度良好，依傷害致死罪判邱有期徒刑8年2月，邱提上訴，由最高法院駁回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885