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家暴男涉毆死前妻丟包路邊 開庭否認稱她吸喪屍煙彈成機器人一直亂

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子涉嫌痛毆陳姓前妻，打到昏厥瀕死卻丟包給父親後離去，落網遭收押、檢方依重傷害致死罪嫌起訴；台中地院今開庭，張辯稱從頭到尾沒和陳衝突，並稱是她向藥頭拿了俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，變成像機器人一樣、吸毒後在那邊亂，自己因通緝才將她交給父親。

檢警調查，張男（30歲）曾對陳女（33歲）家暴，經法院核發保護令，張2025年9月22日開車載陳女經大雅區時起爭執，張持棍棒、徒手攻擊，釀陳頭部、身體多處外傷，顱腦損傷出血、重度外傷性神經軸索損傷。

張見陳陷入昏迷、瀕臨死亡，竟沒將她送醫反而從當天下午到隔天23日凌晨時，繼續開車載陳女到彰化洗車場清洗血跡，最後再開車回大雅區將陳女放在騎樓；直到凌晨4點多，張的爸爸目睹兒子前妻全身是傷倒在騎樓，趕緊叫救護車到場，但陳女因傷重、使用多種藥物已經死亡。

檢方依相驗報告、相關證詞等，認定張男犯嫌明確，偵結依重傷害致死、違反保護令等罪嫌起訴他，全案由台中地院國民法庭審理。

台中地院今開庭，審判長高增泓訊問張男意見、請他交代事發過程，張男否認犯行，辯稱從頭到尾沒和陳女爭執、沒有拿棍棒毆打，反控是陳「吃藥後在那邊亂」，因陳21日要求去大甲區載她去到埔區找劉姓藥頭拿介紹毒品佣金、交易毒品。

張說，到劉住處後自己在外面等，陳女進屋1個多小時出來臉色不好，僅表示劉給她很強的毒品依托咪酯，且陳整個人像機器人一樣什麼話都不講，之後就載她到大雅區大林路，並在車上睡覺休息，陳繼續在車上吸毒。

張說，陳吸到神智不清、發瘋，一直大力猛晃，他被吵醒後見陳女突然開車門，整個人要站不穩，2度將她扶上車，一直到中午陳才睡著，但發現她叫不醒，還會亂吐口水、眼睛睜不開，因自己也有吃藥經驗認為不對勁，且本身遭通緝，才開車又離開。

張還向法官說，過程中有對陳女錄影，是為了自保，他也曾搜尋「怎麼去叫醒覺不醒的人」，後來四處開開停停到彰化洗車場休息直到半夜，23日凌晨他打給阿嬤稱「沒辦法再顧陳女」，但阿嬤在醫院開刀，才叫他父親出面，自已就開回大雅區，將陳女交給爸爸照顧，自己就離去。

高增泓也問，把陳女交給父親時，是否看到她身上有任何傷勢？張沈思一陣後，表示沒看到。

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張男涉嫌毆死陳姓前妻，檢方依重傷害致死罪嫌起訴，張目前收押中今出庭否認犯罪。記者曾健祐／攝影
張男涉嫌毆死陳姓前妻，檢方依重傷害致死罪嫌起訴，張目前收押中今出庭否認犯罪。記者曾健祐／攝影

家暴 台中

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