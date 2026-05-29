美濃大峽谷背後藏鏡人 驚見高雄市砂石公會大咖

高雄去年8月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案，檢警調追查幕後黑手，昨搜索高雄市議員朱信強胞兄、綽號「石頭」的朱信宏涉入其中，甚至追查到高雄市砂石公會副理事長董建華竟也涉案，兩人經訊問後，今晨分別以100萬及200萬元交保。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段等農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，昨天由檢察官指揮高雄市調查處等專案小組人員搜索，並傳喚被告朱信宏等人到庭，經檢察官訊問後，雖認被告犯嫌重大，但尚無羈押必要，因此給予交保並限制住居。

檢警調查出，美濃大峽谷案分多個區域，都是土地被承購後先盜採砂石，再自全台各地載運營建混合廢棄物回填賺取暴利，且不止一個犯罪集團在運作，手法主要皆是盜採砂石再回填廢棄物。

檢調歷經查辦10個月、掌握金流，疑朱信宏及董建華兩人為美濃地區盜採集團的最上層，昨天拘提到案。

董建華為砂石公會理監事，是高屏砂石界重量級人物，也在美濃地區經營砂石行並擔任負責人，主要從事砂石開採、分類製造，除了砂石業務外，經營觸手更擴及建築業，但如今卻與曾因槍砲案被判刑1年定讞的朱信宏，同被檢調懷疑是美濃大峽谷幕後最大咖。