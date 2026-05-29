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洗錢218億出庭時還看手機A片 88會館負責人郭哲敏今改判9年8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

引爆檢警風紀爭議的「88會館」負責人郭哲敏，被控經營線上博弈獲利35億元，並從事地下匯兌經手218億元涉洗錢罪，一審依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪判刑11年8月，案上訴二審，台灣高等法院今撤銷改判郭有期徒刑9年8月。可上訴。

郭哲敏目前羈押。2025年12月高院合議庭提解他出庭，郭在法庭使用律師的手機看A片，引發譁然；案件一審時，新北地院曾准郭以2億元交保、接受電子腳環科技監控，卻發生多次科控示警狀況，法官認為郭有逃亡意圖，緊急拘提郭到案，將他重行羈押。

郭哲敏2018年1月起利用AE集團名義，以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，以「包網平台」串接博弈遊戲與境外合作，和港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等玩家對賭、抽成，合計獲利1億1900萬美元、折合新台幣35億7900萬元。

郭哲敏等人為避免不法所得移入國內造成匯損，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，又出資組成符合組織犯罪的跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，並從事地下匯兌業務，經手金額218億餘元，郭從中獲利1億2666萬元，層層轉匯或購買泰達幣進行洗錢。

同案共犯即郭哲敏的「大帳房」杜韋蓁、「親信」張旭昇，則利用詐團成員有使用虛擬帳戶掩飾和隱匿贓款的洗錢需求，與詐團約定以九五折現金收購20名被害人被騙購入的PG點數，再回賣給PGTalK後換得4萬3100顆泰達幣。

郭哲敏一審判刑11年8月，杜韋蓁、張旭昇一審則各判刑9年8月，再依20個洗錢罪各判處7月徒刑、併科罰金5萬元，相關共犯各判刑1年2月至9年不等徒刑。

88會館負責人郭哲敏出庭時看A片。圖／聯合報系資料照片
88會館負責人郭哲敏出庭時看A片。圖／聯合報系資料照片

郭哲敏 洗錢 賭博 銀行法

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