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台中男童缺照顧…近親漠不關心 年邁叔公愛他一肩扛責爭取到親權

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中施姓男子多次讓年幼兒子走失，又放任邱姓女友對其施暴、辱罵，男童叔公見狀扛起照顧責任，聲請擔任孩子監護人，他並表示男童雖非無近親等家屬，但在他最困難脆弱時，只有身為叔公的他願付諸行動；法院考量後裁定停止施、邱對男童親權，並指定由叔公擔任監護人，可抗告。

叔公主張，施男對兒子不願花任何心力照顧，曾因疏忽讓小孩獨自過大路、多次走失，還放任邱姓女友對孩子施暴朝孩子捏耳、臉，還拿鐵製品毆打後腦，甚至歇斯底里辱罵，且邱女領有身心障礙手冊，對孩子動歐時，施也不積極阻止。

叔公也說，男童的祖父母住在長期照護中心，外祖母平時也無往來、漠不關心，而男童並未和同父異母的2個姊姊同住，其等也不適合擔任監護人。

叔公表示，男童雖非無親等近的家屬，但在他最困難、最脆弱，最需要幫助時，只有身為叔公的他願承擔責任甚至付諸行動，縱使和男童親等較遠，但自己2023年2月起就盡心盡力照顧孩子，將較其他親屬無任何關心之舉，認為自己擔任其監護人最合適。

施男答辯稱，不同意叔公聲請，他不想讓孩子在外面流浪，兒子國小時有照顧他；邱女則沒有意見。

台中地院查，叔公主張事實也提供相關戶籍、家暴保護會議紀錄等佐證，另慈善團體訪視認為，叔公就男童生活、教育都有所安排，男童活動自如、語言表達流暢，男童也表示曾遭爸爸同居女友暴力行為，爸爸放任不管。

中院審酌，施男及邱女無法對孩子提供完整照護、穩定成長環境，親職條件及能力顯然不足，並有疏於保護照顧情節嚴重，另審酌叔公雖年齡較長，但有意願照顧、孩子目前身心也穩定，裁定施男、邱女親權停止，並選定叔公為孩子監護人。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 監護權

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