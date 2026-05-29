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獨／歌手邱軍酒駕撞死人判10年 法院「防逃」限制出境出海8月

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獨／歌手邱軍酒駕撞死人判10年 法院「防逃」限制出境出海8月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院國民法庭4月29日判處邱軍應執行有期徒刑10年。基隆地院法官認為，邱軍犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞者，裁定自5月26日起，限制出境、出海8月。

基隆地院指出，邱軍去年4月28日檢方提起公訴，去年5月5日移審時，經合議庭裁定具保、限制住居及自去年5月5日起，限制出境出海8月，後來期滿未延長。

法官表示，經國民法官法庭審理結果，邱軍犯刑法第185條之3第3項前段之酒後駕車經緩起訴處分確定後，10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑8年；又犯刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑10年。

法官指出，邱軍刑責不可謂不重，被告、檢察官仍可上訴，仍有為脫免上開責任而逃亡可能，目前有相當理由足認被告有逃亡之虞，法院經函詢被告及辯護人意見，審酌訴訟進行程度，並權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、認為有限制出境、出海的必要，裁定自5月26日起限制出境、出海8月。

邱軍於民國113年12月27日凌晨0時許起至同日凌晨4時，在基隆市仁愛區「BZ CORNER」餐酒館內飲用生啤酒及小米酒後，自仁三、愛三路口路邊，駕車上路，沿信一路往中正路方向行駛，欲前往女友位於七堵區住處休息。同日凌晨4時16分許，邱軍駕車行經信一路，撞及在最外側車道聊天候客的李姓、陳姓運將，造成李男死亡，陳男受傷。

邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院國民法庭上月29日宣判。法官指指他有酒駕前科獲緩起訴，未記取教訓再度酒造成人命傷亡，為逃避酒駕責任，及顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車闖紅燈逃逸，還將肇事車輛送廠維修、企圖滅證。邱軍對一審判決鞠躬道歉，並說判刑不會太重，會尊重及面對司法。

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邱軍酒駕撞死人判10年後，法院認有逃亡之虞，限制限制出境出海8月。 本報資料照片
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邱軍酒駕撞死人判10年後，法院認有逃亡之虞，限制限制出境出海8月。 本報資料照片
邱軍酒駕撞死人判10年後，法院認有逃亡之虞，限制限制出境出海8月。 本報資料照片

基隆 邱軍 國民法官 酒駕

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