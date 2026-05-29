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美濃大峽谷揪黑手 拘提議員胞兄

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>去年八月爆發「<a href='/search/tagging/2/美濃' rel='美濃' data-rel='/2/105264' class='tag'><strong>美濃</strong></a>大峽谷」盜採<a href='/search/tagging/2/砂石' rel='砂石' data-rel='/2/145579' class='tag'><strong>砂石</strong></a>案。圖／本報資料照
高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案。圖／本報資料照

高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署分多次起訴涉案人，檢警調追查幕後黑手，掌握高雄市議員朱信強胞兄、綽號「石頭」的朱信宏及美濃區某砂石業者涉入其中，昨拂曉出擊搜索、約談多人到案，將朝違反廢棄物清理法等罪偵辦。

美濃大峽谷案分多個區域，有美濃區成功段四七○、四七一地號，及成功段一○四五、一○四七、一○五二地號，兩區土地被承購後先盜採砂石，再自全台各地載運營建混合廢棄物回填賺取暴利。

橋檢發現前市議員特助石麗君、呂啟田等十二人涉案，該集團鎖定美濃、彌陀多處土地，購入土地後先開挖盜採砂石，再聯繫土頭載運廢棄物回填，直到去年八月「美濃大峽谷」曝光，犯行才停止。

追查發現，不止一個犯罪集團在運作，前美濃鎮長羅建德的堂弟羅建昌，也找人頭承租農地，租下吉洋段土地後，以同樣手法盜採砂石再回填廢棄物。

橋檢二月偵結，包含石麗君等人及砂石車、挖土機司機在內，共一百零六人遭起訴，扣押四十三筆土地，估計開挖面積約二個澄清湖棒球場，平均深約十五公尺，不法獲利估約三億元。

石麗君等人移審後遭橋頭地院收押至今；羅建昌羈押數月才交保，昨又被約談。

檢調查辦十個月、掌握金流，疑朱信宏為美濃地區盜採集團的最上層，昨天拘提到案。

朱信宏曾因槍砲案被判刑一年定讞，二○○八年間，為避免自己開設的賭場被警方查緝，見當時旗山分局偵查隊長林勝郎駕駛偵防車到場，稱自己是朱信強胞兄，隨即將一包四萬元現金丟進偵防車內離去。

林勝郎追不上朱信宏，翌日召開專案會議，要隊員強力掃蕩，並在轄區偵查佐陪同下，將該筆現金交還給朱信宏，朱因行賄遭判一年六月定讞。

朱信強為美濃區客家籍市議員，自前特助石麗君涉美濃大峽谷盜採砂石案後，三月宣布不競選連任，為大旗美區下屆市議員選情投下震撼彈。

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