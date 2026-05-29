一審判死 三重滅門血案 二審生死辯論

男子張泓毅殺害妻子、岳母和繼子，一審被判三個死刑，案經上訴，台灣高等法院定七月九日宣判。記者林孟潔／攝影

男子張泓毅前年在三重住處勒斃陳姓妻子、岳母及三歲繼子，伴屍六日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，新北地院國民法官庭依家暴殺人等罪判他三個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院昨辯論終結，律師稱張非犯「情節最嚴重」之罪，死者家屬不滿說「只接受死刑判決」，審判長諭知七月九日宣判。

張泓毅委由律師羅開、林俊宏、唐玉盈辯護，律師團認為一審審判長允許國民法官閉眼、睡覺，強調國民參審表演性，而非著重證據，讓國民法官存有偏見、預斷。

律師團指出，依憲法判決意旨，必須為預謀、蓄意連續殺人，才屬最嚴重犯罪，張泓毅沒有事先準備工具，犯後漫無目的，可見犯案前毫無計畫，且犯罪手段為扼頸致死，未以凌虐手段增加被害人痛苦，不屬最嚴重犯行。

律師團說，張泓毅曾向心理師表示對妻子感到難過、愧疚，顯見犯後已認知錯誤且有悔意，加上張嗜賭症可治癒、初犯暴力案件、父母願意接納支持、沒有濫用其他物質，有矯治、再社會化可能性，認為不應判死刑，刑度上限應為無期徒刑。

陳姓女死者的胞姊懷念家人，將母親、妹妹及外甥的肖像刺青在大腿上。記者林孟潔／攝影

陳女胞姊案發在右大腿刺上母親、妹妹及外甥肖像，她指身心嚴重受創，張殺害三條人命若不符合情節最嚴重之罪，「那什麼才是最嚴重犯罪？」

她說，律師稱張泓毅有悔意，「但他有跟我道過歉嗎？有跟我講過任何一句抱歉嗎？沒有耶」，張從一審至今開庭態度都一樣，緘默不回答，她仍希望判處死刑，「只有死刑是我唯一能接受的判決」。

陳女的表姊昨庭後情緒激動哭泣，指完全不能接受律師團的主張，律師稱張泓毅「不是虐殺」最令她生氣，小孩整整被虐了一個小時，掐不死還上網搜「為什麼三歲小孩這麼難殺死」，再拿充電線勒又塞毛巾，「怎樣才算虐殺？」

表姊表示，新聞曾報導殺人犯放出來又殺人，她不相信張泓毅能再社會化，張被逮還揚言殺死妹妹（指陳女胞姊），且張放出來才五十歲，「更何況他會不會提早放出來？我們就每天生活在恐懼下」。