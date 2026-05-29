聽新聞
0:00 / 0:00

一審判死 三重滅門血案 二審生死辯論

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

男子張泓毅殺害妻子、岳母和繼子，一審被判三個<a href='/search/tagging/2/死刑' rel='死刑' data-rel='/2/103631' class='tag'><strong>死刑</strong></a>，案經上訴，台灣高等法院定七月九日宣判。記者林孟潔／攝影
男子張泓毅殺害妻子、岳母和繼子，一審被判三個死刑，案經上訴，台灣高等法院定七月九日宣判。記者林孟潔／攝影

男子張泓毅前年在三重住處勒斃陳姓妻子、岳母及三歲繼子，伴屍六日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，新北地院國民法官庭依家暴殺人等罪判他三個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院昨辯論終結，律師稱張非犯「情節最嚴重」之罪，死者家屬不滿說「只接受死刑判決」，審判長諭知七月九日宣判。

張泓毅委由律師羅開、林俊宏、唐玉盈辯護，律師團認為一審審判長允許國民法官閉眼、睡覺，強調國民參審表演性，而非著重證據，讓國民法官存有偏見、預斷。

律師團指出，依憲法判決意旨，必須為預謀、蓄意連續殺人，才屬最嚴重犯罪，張泓毅沒有事先準備工具，犯後漫無目的，可見犯案前毫無計畫，且犯罪手段為扼頸致死，未以凌虐手段增加被害人痛苦，不屬最嚴重犯行。

律師團說，張泓毅曾向心理師表示對妻子感到難過、愧疚，顯見犯後已認知錯誤且有悔意，加上張嗜賭症可治癒、初犯暴力案件、父母願意接納支持、沒有濫用其他物質，有矯治、再社會化可能性，認為不應判死刑，刑度上限應為無期徒刑。

陳姓女死者的胞姊懷念家人，將母親、妹妹及外甥的肖像刺青在大腿上。記者林孟潔／攝影
陳姓女死者的胞姊懷念家人，將母親、妹妹及外甥的肖像刺青在大腿上。記者林孟潔／攝影

陳女胞姊案發在右大腿刺上母親、妹妹及外甥肖像，她指身心嚴重受創，張殺害三條人命若不符合情節最嚴重之罪，「那什麼才是最嚴重犯罪？」

她說，律師稱張泓毅有悔意，「但他有跟我道過歉嗎？有跟我講過任何一句抱歉嗎？沒有耶」，張從一審至今開庭態度都一樣，緘默不回答，她仍希望判處死刑，「只有死刑是我唯一能接受的判決」。

陳女的表姊昨庭後情緒激動哭泣，指完全不能接受律師團的主張，律師稱張泓毅「不是虐殺」最令她生氣，小孩整整被虐了一個小時，掐不死還上網搜「為什麼三歲小孩這麼難殺死」，再拿充電線勒又塞毛巾，「怎樣才算虐殺？」

表姊表示，新聞曾報導殺人犯放出來又殺人，她不相信張泓毅能再社會化，張被逮還揚言殺死妹妹（指陳女胞姊），且張放出來才五十歲，「更何況他會不會提早放出來？我們就每天生活在恐懼下」。

三重 死刑 國民法官

延伸閱讀

一家三口身亡…她將母妹、外甥刺青上身懷念 怒喊「只接受死刑判決」

更審改判 猥褻6歲童 澳洲家教續留台

醃頭案 考驗防詐保機制

懷疑友偷錢告密 狠男「吊天車、關狗籠」虐死棄屍 國民法官判15年

相關新聞

時效消滅 陳水扁涉洗錢 免訴確定

前總統陳水扁被控於台北一○一前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，台北地方法院一審、更一審均認為追訴權時效消滅，判免訴。檢方以「時效計算錯誤」等理由上訴，台灣高等法院駁回，檢方再上訴，最高法院認為高院判決無違誤，昨駁回，陳免訴確定。

一審判死 三重滅門血案 二審生死辯論

男子張泓毅前年在三重住處勒斃陳姓妻子、岳母及三歲繼子，伴屍六日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，新北地院國民法官庭依家暴殺人等罪判他三個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院昨辯論終結，律師稱張非犯「情節最嚴重」之罪，死者家屬不滿說「只接受死刑判決」，審判長諭知七月九日宣判。

美濃大峽谷揪黑手 拘提議員胞兄

高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署分多次起訴涉案人，檢警調追查幕後黑手，掌握高雄市議員朱信強胞兄、綽號「石頭」的朱信宏及美濃區某砂石業者涉入其中，昨拂曉出擊搜索、約談多人到案，將朝違反廢棄物清理法等罪偵辦。

重大犯罪重刑化 聲浪大了

台灣民間反詐騙協會昨（28）日舉辦「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化民調發布記者會」。調查顯示，台灣民眾對詐騙、虐童、重大性侵等重大犯罪的危害認知已高度凝聚，對現行刑事政策與嚇阻效果普遍感到不足。協會期待政府與立法院啟動跨黨派修法討論，以更明確的刑責設計回應社會安全危機。

民代：促司法改革 化解社會焦慮

立法委員洪孟楷與新北市議員林國春針對反詐協會昨（28）日公布的民調結果，共同呼籲政府正視社會對重大犯罪刑責不足的強烈焦慮，儘速檢討重大詐騙、虐童與性侵害犯罪的刑事政策。

學者籲政府正視騙術升級 加強嚇阻力

台灣民間反詐騙協會舉辦「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化 民調發布記者會」，世新大學廣電系副教授林佳欣受邀出席，他從社會民意與司法信任角度，呼籲政府正視詐騙犯罪型態升級，以及民眾對現行司法嚇阻力不足的高度不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。