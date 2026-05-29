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時效消滅 陳水扁涉洗錢 免訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

前總統<a href='/search/tagging/2/陳水扁' rel='陳水扁' data-rel='/2/105078' class='tag'><strong>陳水扁</strong></a>被控於台北一○一前董事長<a href='/search/tagging/2/陳敏薰' rel='陳敏薰' data-rel='/2/142733' class='tag'><strong>陳敏薰</strong></a>買官案中犯<a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>罪，追訴權時效消滅，免訴確定。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁被控於台北一○一前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，追訴權時效消滅，免訴確定。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁被控於台北一○一前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，台北地方法院一審、更一審均認為追訴權時效消滅，判免訴。檢方以「時效計算錯誤」等理由上訴，台灣高等法院駁回，檢方再上訴，最高法院認為高院判決無違誤，昨駁回，陳免訴確定。

檢方起訴指出，陳敏薰為續任中華開發董事長，二○○四年四月間指示秘書將一千萬支票送至總統官邸，賄賂陳水扁妻子吳淑珍，陳水扁事後安排陳敏薰以中華開發法人代表身分出任台北一○一公司董事，並選任為董事長。

陳水扁再讓吳淑珍將支票轉交友人蔡美利（歿），於蔡女的國泰世華銀行帳戶提示，同時由蔡女簽發總額共一千萬元的七紙支票，交由吳淑珍存入胞兄的彰化銀行帳戶。檢方控此一千萬元再於二○○六年一月廿五日併同帳戶內其他犯罪所得資金，轉為六筆共計一七四○萬元的定期存款洗錢。

北院更一審認為，本案追訴權時效應自陳水扁犯罪行為終了日，即二○○六年一月廿五日起計算十年，再加計因審判不能進行而停止期間二年六月、檢察官行使追訴權期間四年一月十二日、法院行使追訴權期間三月十八日，共計十六年十月卅日，時效完成日為二○二二年十二月廿五日，判陳免訴。

檢方上訴主張，陳水扁夫婦就陳敏薰案涉犯收賄罪的前案偵審期間，已就陳水扁本案洗錢罪嫌偵查及實質審理，應屬本案審判停止進行追訴權時效期間，若加計前案偵審未進行追訴權時效的期間，則追訴權時效尚未完成，原審應裁定繼續審判或以其他適當方式保障當事人聽審權。

高院認為，高院及最高法院在前案判決均認定本案洗錢行為未據起訴，前案亦未就陳水扁所涉洗錢罪嫌實質審理，無從以前案作為本案追訴權時效停止進行依據。另依高雄長庚醫院的診斷證明書，陳因疾病停止審判的原因仍繼續存在，無從裁定繼續審判，檢察官上訴無理。

陳水扁 洗錢 陳敏薰 吳淑珍 最高法院

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