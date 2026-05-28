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10家學校教職員涉勾結廠商不實核銷 45人偽造文書起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國立台灣科技大學、陽明交通大學、台北市立松山農工、台北市康寧國小、新北市立鶯歌工商、瑞芳高工、三重商工、泰山高中、內湖高工、花蓮光復商工等10家學校部分教職員，疑為了消耗或彈性運用經費，竟涉嫌勾結廠商以不實名義核銷請款。新北地檢署偵結，依偽造文書等罪嫌起訴共45人。

檢調追查，涉案的教職員明知學校沒有特定的採購需求，涉嫌與多家廠商合作，以「預收款」名義，開立虛偽的請購資料，並偽造已出貨、驗收合格等假象，讓廠商拿不實發票辦理核銷請款；事後，廠商再依教職員要求購買投影機、印表機、相機、電腦、冷氣機、飲水機等用品。

檢方認定，投影機、冷氣機等物品通常都是學校教學或供教職員、學生生活使用，並非未私用，教職員也非刑法上的公務員身分，因此不構成貪汙罪；全案教職員及堃喬、漢源、堃邑、原昇、凱聲公司的負責人或員工共45人，涉刑法行使業務登載不實文書、明知不實事項填製會計憑證罪嫌，依法起訴。

新北檢另查出詐欺案件，台科大電機工程學系鍾姓教授、電機系施姓教授，及內湖高工電子科的林姓前主任涉嫌要求廠商購買產品作為私用；花蓮光復商工電子科的陳姓前主任疑與廠商有私人借貸關係，廠商匯款至朋友帳戶。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 陽明交通大學 瑞芳高工 泰山高中

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