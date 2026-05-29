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學者籲政府正視騙術升級 加強嚇阻力
台灣民間反詐騙協會舉辦「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化 民調發布記者會」，世新大學廣電系副教授林佳欣受邀出席，他從社會民意與司法信任角度，呼籲政府正視詐騙犯罪型態升級，以及民眾對現行司法嚇阻力不足的高度不滿。
林佳欣指出，此次民調結果顯示，司法體系無論是在審判實務或改革方向上，與民眾期待都存在明顯落差。
多數民眾普遍認為，「做了壞事就應該受到相應懲罰」，對於具有明確嚇阻效果的刑罰制度有高度期待，這也反映社會對近年司法體系強調的「修復性司法」，存在一定程度的不信任感。
林佳欣進一步指出，現有的法制系統中，對於詐騙多被視為單純的「財產犯罪」，但這與台灣民眾的認知有極大的落差。
現代民主國家的基石就是對於人民財產權的保障，不僅止於消極地政府的作為不侵犯財產權，而是需要更積極地作為，來保障財產權。
也就是說詐騙行為應被視為嚴重侵犯憲法保障的人民財產權之罪行，相對應的修法亦應順應這個民意。
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