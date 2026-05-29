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民代：促司法改革 化解社會焦慮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

立法委員洪孟楷與新北市議員林國春針對反詐協會昨（28）日公布的民調結果，共同呼籲政府正視社會對重大犯罪刑責不足的強烈焦慮，儘速檢討重大詐騙、虐童與性侵害犯罪的刑事政策。

洪孟楷表示，83.5%民眾支持台灣參考國際經驗，討論對重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的特殊刑罰制度，例如鞭刑；98.3%支持重大虐童加重刑責，97.7%支持重大性侵犯罪實施更嚴厲刑責。這代表相關討論並非少數人的情緒，而是人民對現行司法嚇阻力不足提出警訊。

洪孟楷指出，政府不能只用「不符合人權」一句話帶過民意，應正面檢討重大犯罪刑責、假釋門檻、累犯處遇與被害人保護制度。當超過八成民眾支持討論更具嚇阻力的刑罰，真正反映的是，如果國家不能讓犯罪者畏懼法律，就不能責怪人民要求更強的刑罰制度。面對重大犯罪，政府必須站在被害人與守法人民這一邊，提出一套經得起憲法檢驗、也能讓社會有感的司法改革方案。

林國春表示，自己出身刑事警察，在基層看過太多因詐騙而家破人亡，因兒少受害而天崩地裂的悲劇，現行刑罰若不足以撼動犯罪者，就難以真正保護人民。

司法改革 洪孟楷 虐童

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