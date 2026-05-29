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重大犯罪重刑化 聲浪大了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣民間反詐騙協會28日舉辦<a href='/search/tagging/2/民調' rel='民調' data-rel='/2/139336' class='tag'><strong>民調</strong></a>發布記者會，立委洪孟楷（右二）、新北市議員林國春（左一）、學者林佳欣（右一）應邀出席分析民調結果。面對民意高度支持詐騙、<a href='/search/tagging/2/虐童' rel='虐童' data-rel='/2/134084' class='tag'><strong>虐童</strong></a>、性侵重刑化，該協會呼籲跨黨派修法，以更明確的刑責設計回應社會安全危機。台灣民間反詐騙協會／提供
台灣民間反詐騙協會28日舉辦民調發布記者會，立委洪孟楷（右二）、新北市議員林國春（左一）、學者林佳欣（右一）應邀出席分析民調結果。面對民意高度支持詐騙、虐童、性侵重刑化，該協會呼籲跨黨派修法，以更明確的刑責設計回應社會安全危機。台灣民間反詐騙協會／提供

台灣民間反詐騙協會昨（28）日舉辦「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化民調發布記者會」。調查顯示，台灣民眾對詐騙、虐童、重大性侵等重大犯罪的危害認知已高度凝聚，對現行刑事政策與嚇阻效果普遍感到不足。協會期待政府與立法院啟動跨黨派修法討論，以更明確的刑責設計回應社會安全危機。

該協會提出三項呼籲：第一，行政機關應正視民意，不再將重大犯罪只當成個案處理；第二，立法院應跨黨派啟動修法討論，將重大犯罪加重刑責視為國家安全、社會安全與被害人保護議題；第三，司法與法制機關應以被害人保護為中心，重新檢討刑罰是否具備實質嚇阻功能。

本次民調由精確市場研究公司於5月18日至20日針對全台20歲以上民眾進行電話調查，有效樣本1,002份。

結果顯示，90.5%受訪者認為詐騙已從單純財產犯罪升級為影響整體社會安全的重大犯罪；94.1%認為詐騙集團對被害人造成的傷害不僅止於金錢損失，更可能延伸至家庭破裂、精神崩潰，甚至生命威脅。

協會指出，公布民調不是用情緒取代法治，而是希望透過具體民意，讓政府、立法院、司法機關正視人民對重大犯罪的焦慮。民調顯示高達92.8%受訪者認為，現行政府打擊詐騙的力度與判刑結果「不足夠」產生嚇阻效果，這不是單純對某個機關的批評，而是人民對整體制度提出警訊。

在加重刑責方面，96.3%受訪者支持大幅加重詐騙集團核心成員刑責；96.5%支持對高額詐騙、跨境詐騙或集團化犯罪，比一般詐欺加重懲處。協會主張，未來修法應鎖定犯罪結構主謀核心。對於參考國際經驗、引進更具嚇阻力的特殊刑罰，問卷中舉例鞭刑，支持率為83.5%。

反詐協會強調，協會立場不是將議題簡化為支持或反對鞭刑，因涉及憲法、人權、比例原則與國際規範，應審慎討論。未來可討論方向也包括長刑期、不得假釋門檻、累犯加重、犯罪所得全面追繳、境外資產追索、被害人補償基金，以及科技平台、金融機構與通訊服務的防詐責任。

此外，虐童與性侵議題的民意更趨一致。98.3%受訪者支持對長期凌虐兒童、虐童致重傷或死亡修法加重刑責；97.7%支持對未成年人性侵、集團性侵、累犯或利用權勢犯案等重大性侵害犯罪實施更嚴厲刑責。

台灣民間反詐騙協會公布最新民調，在加重刑責方面96.3%受訪者支持大幅加重詐騙集團核心成員刑責。台灣民間反詐騙協會／提供
台灣民間反詐騙協會公布最新民調，在加重刑責方面96.3%受訪者支持大幅加重詐騙集團核心成員刑責。台灣民間反詐騙協會／提供

虐童 民調 詐騙集團

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