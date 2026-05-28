台中地檢主任票選結果出爐！抓地政局長貪汙黑金組檢察官破百票第一

台中地檢署今舉辦調升一審主任檢察官票選，這次有12名檢察官報名，期別橫跨44期至53期，今下午4點開票，由偵辦台中市前地政局長貪汙的何建寬獲101高票第一，其次為起訴九州博弈案的張時嘉，調查大立光、先進光案內線交易案的林思蘋第三，首次參選的郭逵排第四。

中檢今年投票規則維持過往，每人可投4至7票，下午4點開票並公布前7名，依序為44期何建寬101票、49期張時嘉82票、50期林思蘋72票、53期郭逵59票、47期張凱傑58票、47期柯學航及50期陳東泰均56票。

何建寬曾赴美國哈佛大學擔任訪問學者、調法務部國際及兩岸司，先為黑金組廉政署中調檢察官，偵辦航港局核發不實船舶駕照弊案、台中前地政局長吳存金貪汙案，近期環境部環境管理署署長顏旭明涉公務背信案，今年獲法務部模範公務人員。

張時嘉同為黑金組駐中調組檢察官，曾破多明尼加、蒙特內哥羅及土耳其等跨境詐騙機房，獲法眼明察、國際檢察官協會傑出檢察官獎，起訴九州集團博弈案抓到時任台中市刑大隊長林明佐涉貪，去年雖遭九州案被告徐培菁控訴偵訊「撩妹」一事，今年票選仍排第二，可見檢方內部支持。

林思蘋歷任黑金專組、駐廉政署中調組，也曾調二審辦事檢察官，歷練完整，在特殊經濟犯罪專組期間曾偵辦大立光、先進光內線交易案，其目前是緝毒組執秘，曾4日內攔截55.9公斤大麻花，另指揮拉脫維亞跨國詐團勾稽110名犯嫌共詞查獲金主，今年同獲法務部模範公務人員。

郭逵是首度參加票選，期別在票選名單中屬最年輕的檢察官，他近年專注婦幼、打詐案件，2024年抓到台大洪姓男大生偷拍，又追出多名共犯，偵破震驚社會的「台版紅姐案」，也是全台最大、全為男性被害人偷拍集團。

張凱傑是藝人張晨光姪子，2023年國民法官新制上路，張率領中檢國法專組團隊蒞庭，從全國首件國審案、缺乏直接證據神岡桶屍案到成功定罪，對公訴蒞國審庭有貢獻，也因他在偵查、公訴銜接專業，今年更是首度因公訴案件獲法務部法眼明察獎。

林思蘋（右）歷任黑金組、駐廉政署中調組，也曾調二審辦事檢察官，歷練完整，今年同獲法務部模範公務人員。圖／檢方提供

郭逵近期偵破震驚社會的「台版紅姐案」，也是全台最大、全為男性被害人偷拍集團。圖／報系資料照

張凱傑是藝人張晨光姪子，國民法官新制上路後，張率領中檢國法專組團隊蒞庭，今年更是首度因公訴案件獲法務部法眼明察獎。圖／檢方提供

何建寬（右）為黑金組廉政署中調檢察官，近期起訴台中前地政局長吳存金貪汙案，今年署內票選獲101票第一。圖／檢方提供