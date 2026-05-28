聽新聞
0:00 / 0:00
80筆蔣中正總裁批簽要「收歸國有」…國民黨提行政訴訟 更一審判敗訴
促進轉型正義委員會分別審定國民黨4286筆、80筆前總統蔣中正「總裁批簽」為政治檔案，應移歸檔案管理局，國民黨不服分別提行政訴訟。針對80筆總裁批簽部分，一審國民黨敗訴，判決被最高行政法院廢棄發回更審。台北高等行政法院更一審今再判決國民黨敗訴，可上訴。
總裁批簽是蔣中正自1950年至1975年擔任國民黨總裁批示，或由黨秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱；促轉會2019年審定4286筆總裁批簽，要求國民黨將檔案原件移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，案件目前在北高行更一審審理中。
促轉會2020年間點收又發現80筆總裁批簽，再度審定為政治檔案，要求國民黨將總裁批簽原件移歸檔案局，國民黨提行政訴訟救濟。一審判決國民黨敗訴，最高行政法院廢棄判決，發回更審。
北高行更一審認為，政治檔案是還原歷史真相的重要基礎，且檔案原件為第一手文獻資料，具有唯一性及永久保存的稽評價值，可確保檔案的正確性及完整性，絕非複製品可以替代。
更一審指出，根據促轉條例規定，促轉會委員基於專業性，對於政黨持有威權統治時期的檔案，有判斷是否與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制具有關聯性的餘地，行政法院應尊重判斷，而採較低密度的審查。
更一審認為，80筆檔案已經國民黨、促轉會逐一提出是否與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制具有關聯性的說明，足以使法院核對辨明促轉會實質審視此部分檔案內容，認為促轉會處分認定檔案與相關案件及體制相關，而為政治檔案應移歸檔案局，處分並無違誤。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。