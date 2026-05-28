網紅「仙塔律師」認洗錢、洩密罪 發5大聲明：向社會大眾致歉

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣金飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年；台北地院審理今辯論終結，李女認罪並發聲明願意承擔法律責任，合議庭訂7月7日宣判。

李宜諪今出庭坦承犯行，表示對起訴書的客觀事實認罪，如果法院認定她有犯罪所得，願全數繳回，承認在專業上犯重大錯誤，庭後透過律師事務所發表聲明。

李宜諪的聲明說「一、近來本人因所涉刑事案件，受到社會各界關注。 二、身為執業律師，於受任初期，因急於為委任人提供法律協助，在案情尚未完全明瞭之際，未及審慎考量，致未能妥善把握辯護權行使之法律界限，行為有所失當，實屬不該。就此，本人已就相關事實認罪，並願坦然面對及承擔一切法律責任。 三、謹此嚴正聲明，本案並未起訴認定本人涉犯詐欺取財罪嫌，本人從未參與任何詐欺集團，亦與其等毫無關聯。 四、本人深知自身行為確有過誤，為維護司法程序之公正進行，避免不當干擾，關於案件之具體內容與細節，恕不便再多做說明，本人將靜待司法之公正裁判。 五、對於本案所造成之社會負面觀感，本人謹向社會大眾致上最深歉意；並對各界長期以來的監督與指教，表達由衷感謝。」

李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉嫌洗錢、洩密，檢方各求刑1年、1年、6月，另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

檢方起訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任趙浩程辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。