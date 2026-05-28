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陳水扁被控「洗錢」拖超過16年…追訴權時效消滅 最高院判免訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前總統陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，一審認為追訴權時效消滅判決免訴，檢方以時效計算錯誤等理由提起上訴，台灣高等法院二審駁回上訴，仍認定時效消滅而免訴。檢方再提上訴，最高法院今駁回上訴，全案免訴確定。

檢方起訴指出，陳敏薰為續任中華開發公司董事長，2004年4月1日至6日間某日，指示秘書將面額1000萬元支票送至總統官邸賄賂吳淑珍，並經陳水扁運用職務權力，安排陳敏薰於同年5月21日以中華開發公司法人代表身分出任台北101公司董事，並經選任為董事長。

陳水扁2004年1月間，因收受另案龍潭購地賄賂後，已與吳淑珍共同洗錢，因此再讓妻子於2004年4月6日將支票轉交友人蔡美利於其國泰世華銀行帳戶提示，同時由蔡簽發總額共1000萬元的7紙支票，交由吳淑珍存入她胞兄的彰化銀行帳戶。

檢方指控這1000萬元再於2006年1月25日併同帳戶內其他犯罪所得資金，轉為6筆共計1740萬元的定期存款洗錢。

一審台北地院認為，本案追訴權時效應自陳水扁犯罪行為終了日即2006年1月25日起計算10年、因審判不能進行而停止期間2年6月，合計12年6月；再加計檢察官行使追訴權期間4年1月12日、法院行使追訴權期間3月18日，共計16年10月30日，認為時效完成日為2022年12月25日，陳水扁犯罪追訴權時效已完成。

檢察官上訴主張，陳水扁夫婦就陳敏薰人事案涉犯收受賄賂罪的前案偵審期間，已就陳水扁本案洗錢罪嫌偵查及實質審理，應屬本案審判停止進行追訴權時效期間，若加計前案偵審未進行追訴權時效的期間，則追訴權時效尚未完成，一審應裁定繼續審判或以其他適當方式保障當事人聽審權。

不過，高院認為，高院及最高法院在前案判決均認定本案洗錢行為未據起訴，前案也未實質審理陳水扁涉洗錢罪嫌，無從以前案作為本案追訴權時效停止進行依據。

高院指出，依高雄長庚醫院的診斷證明書，陳水扁因疾病停止審判的原因仍繼續存在，無從裁定繼續審判，北院以追訴權時效已完成，不經言詞辯論判決陳水扁免訴無違誤，駁回檢方上訴。

檢方上訴第三審，最高法院今認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，陳水扁確定獲判免訴。

前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片

陳水扁 洗錢 陳敏薰 吳淑珍 台灣高等法院

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