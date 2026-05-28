涉貪案最高院發回更審 顏寬恒發聲明：感謝司法重新檢視疑點

國民黨立委顏寬恒被控沙鹿莊園涉嫌竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，今日迎來重大司法進展。最高法院審理後，認定原判決仍有諸多事實與法律問題有待釐清，正式裁定「撤銷原判決」，發回台灣高等法院台中分院更審。

對此，顏寬恒辦公室發表聲明，除了對最高法院願意重新檢視本案諸多爭點與疑義表達感謝，並重申自己始終相信「司法不能有顏色」，未來將與律師團隊在更審程序中全力捍衛清白。

本案一、二審原依貪汙治罪條例等罪判處顏寬恒有期徒刑7年10月，但全案送交最高法院後，最高法院法官認為原審判決並非毫無疑義，程序與實體上仍有極大爭議，因此撤銷原判決，發回更審。此一裁定，外界視為對顏寬恒陣營長期訴求「程序正義」與「釐清事實」的正面回應。

顏寬恒陣營指出，本案自2023年偵查階段開始，檢調在顏寬恒宣布投入2024年立委選舉並完成黨內登記後不到一周，即展開大規模搜索，引發外界質疑為政治清算。而在歷次審理過程中，辦案方向更屢屢被質疑是「先定罪、再找理由」。

顏寬恒陣營強調，團隊在法庭上已提出充分證據，證明林進福先生確實實際擔任助理，且長期以來，除了公費助理外，顏寬恒服務團隊更自掏腰包聘請多位自費助理，每月實際支出的薪資遠高於依法申報的助理費金額，根本沒有詐領助理費的動機與必要。然而，過去原審法院對此有利事證幾乎視而不見，甚至連相關證人都不願傳喚，導致許多關鍵證據未被完整調查。

今日最高法院裁定發回更審，顏寬恒表示，這不僅是還給他一個公道，更是讓所有關心司法公正、關心民主法治的人民，「看見真相仍有被還原的機會。」

他特別感謝一路走來始終相挺的鄉親與朋友，在最艱難的時刻給予他堅持下去的力量。顏寬恒強調，「政治可以有立場，但司法不能有顏色」，他期待未來的更審程序能真正回歸公平、公正、客觀，還他應有的清白。

顏寬恒辦公室聲明稿如下：

針對最高法院今日撤銷原高等法院判決、發回更審，本人表達尊重，也感謝司法終究願意重新檢視本案諸多爭點與疑義。 一路走來，我始終相信，司法不應該成為政治鬥爭的工具，更不該淪為執政者打擊異己的手段。然而，從2023年3月22日我宣布投入2024立法委員選舉開始，在完成黨內登記後不到一週，3月28日即遭檢調大規模搜索，其搜索與偵辦手段之粗暴，甚至遠超過當時民進黨內爆發的共諜案，社會自有公評。 本案從偵查階段到歷次審理過程，我們都深刻感受到「先定罪、再找理由」的辦案方式。對於我們提出林進福先生實際擔任助理的相關事證，檢方與原審法院幾乎完全視而不見；我們也提出，長期以來除了公費助理之外，團隊還自掏腰包聘請多位自費助理，每月實際發出的薪資甚至遠高於依法申報的助理費金額，根本不存在詐領助理費的動機與必要。 令人遺憾的是，過去原審法院甚至連相關證人都不願意傳喚，許多有利證據未被完整調查，程序與實體上都留下極大爭議。 而今天最高法院撤銷原判決、發回高等法院更審，正代表原判決並非毫無疑義，更證明本案仍有諸多事實與法律問題，有待重新釐清。這不只是還給顏寬恒一個公道，更是讓所有關心司法公正、關心民主法治的人民，看見真相仍有被還原的機會。 我也要特別感謝一路以來始終相信我、支持我的鄉親與朋友。在最艱難的時刻，你們沒有離開，給了我堅持下去的力量。 我始終相信，政治可以有立場，但司法不能有顏色；民主可以有競爭，但國家機器不能成為清算異己的武器。 未來，我與律師團隊會持續在更審程序中，全力捍衛自己的清白，也期待司法能真正回歸公平、公正、客觀，讓人民重新相信司法。